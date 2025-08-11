¿Piensa ir a San José en el Día de la Madre? MOPT realizó aviso para esta importante fecha

Si usted piensa ir a San José este viernes 15 de agosto, no se tiene que preocupar por la restricción vehicular, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció cambios por motivo del Día de la Madre.
Las autoridades no aplicarán la restricción vehicular por número de placa, por lo que usted puede circular en San José libremente.
Debido a este cambio temporal, parte del personal del MOPT vigilará y colaborará con la circulación de vehículos que salen del Valle Central para disfrutar el fin de semana largo.
La restricción vehicular se volverá a aplicar a partir del lunes 18 de agosto. Este día las placas finalizadas en 1 o en 2 están restringidas en San José.
El MOPT recordó a la ciudadanía que esta medida por número de placa se aplica en todo el anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, de lunes a viernes.
