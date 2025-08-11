Nacional

¿Piensa ir a San José en el Día de la Madre? MOPT realizó aviso para esta importante fecha

MOPT dio detalles importantes que tienen que ver con el Día de la Madre

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
El MOPT no aplicará la restricción vehicular el 15 de agosto por motivo del Día de la Madre.
El MOPT no aplicará la restricción vehicular el 15 de agosto por motivo del Día de la Madre. (MOPT/MOPT)

Si usted piensa ir a San José este viernes 15 de agosto, no se tiene que preocupar por la restricción vehicular, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció cambios por motivo del Día de la Madre.

LEA MÁS: Se vienen dos feriados con un mes de diferencia y los dos traen feria

Las autoridades no aplicarán la restricción vehicular por número de placa, por lo que usted puede circular en San José libremente.

Debido a este cambio temporal, parte del personal del MOPT vigilará y colaborará con la circulación de vehículos que salen del Valle Central para disfrutar el fin de semana largo.

El MOPT no aplicará la restricción vehicular el 15 de agosto por motivo del Día de la Madre.
El MOPT no aplicará la restricción vehicular el 15 de agosto por motivo del Día de la Madre. (MOPT/MOPT)

LEA MÁS: ¿Quién debe hacerse responsable si un perro ataca a una persona en un local que es pet friendly?

La restricción vehicular se volverá a aplicar a partir del lunes 18 de agosto. Este día las placas finalizadas en 1 o en 2 están restringidas en San José.

El MOPT recordó a la ciudadanía que esta medida por número de placa se aplica en todo el anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, de lunes a viernes.

LEA MÁS: ¿El feriado del 15 de agosto, Día de la Madre, se pasa de día y es de pago obligatorio?

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MOPTSan José restricción vehicularrestricción vehicular
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.