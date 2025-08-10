¿El feriado del 15 de agosto, Día de la Madre, se pasa de día y es de pago obligatorio?

Se viene el 15 de agosto, Día de la Madre, y hay personas que tienen dudas sobre si ese feriado se pasa de día o si es de pago obligatorio, por eso aquí le aclaramos las dudas.

El Día de la Madre cae viernes y el feriado se disfruta ese mismo día, así que viene con feria y hace un fin de semana largo.

LEA MÁS: ¿Contaminar el ambiente es pecado? Esto dice la Iglesia católica y le va a sorprender

El Día de la Madre se celebra el propio 15 de agosto. (Canva)

LEA MÁS: Pilar Cisneros y Laura Fernández sorprenden con inesperado gesto tras supuestos roces

Otra cosa que debe saber es que ese feriado es de pago obligatorio.

Para los feriados de pago obligatorio, las empresas cuya modalidad de pago es mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sean descansos semanales o feriados. En estos casos, deben cancelar el salario completo de la semana, quincena o del mes, incluyendo el feriado. Si trabajan ese día, deben agregar el salario de un día sencillo para cumplir con el pago doble que establece la ley.

LEA MÁS: Estudiante agredió a compañera que le habría hecho bullying y los papás de esta lo denunciaron

Si la persona trabaja horas extras en un día feriado de pago obligatorio, entonces estas deberán remunerarse con pago triple.

Muchos van a aprovechar el fin de semana largo para ir a pasear. (Shutterstock)

Ahora bien, en los de pago no obligatorio a quienes se les paga por semana, no ganarían salario ese día si no lo trabajan. Los trabajadores que ganan quincenal o mensual ya los tienen incluidos en su salario.

En cuanto a las horas extras, quienes trabajan en feriado de pago no obligatorio y ganan por semana, la hora extra se multiplica por 1.5 (sencillo), mientras que para quienes laboran en feriado de pago no obligatorio, pero se les paga quincenal o mensual, la hora extra se multiplica por 3.