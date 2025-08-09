Pilar Cisneros y Laura Fernández sorprenden con inesperado gesto tras supuestos roces. (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

La diputada Pilar Cisneros y la precandidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, dieron de qué hablar al protagonizar un inesperado gesto entre ambas, que les sirvió para desmentir los rumores sobre una supuesta ruptura entre ellas.

LEA MÁS: Partido Pueblo Soberano sí es un soberano... pero desastre

El mes anterior, Cisneros sorprendió al anunciar que no asumiría la dirección de campaña de Fernández. Según explicó en ese momento, su decisión no obedecía a diferencias políticas o personales, sino a una cuestión de tiempo y energía.

Pese a la especulación que generó su salida, tanto Pilar como Laura han insistido en que su relación se mantiene sólida, y recientemente buscaron demostrarlo con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

LEA MÁS: (Video) Pilar Cisneros renuncia a ser la cabeza de la campaña de Laura Fernández, ¿qué fue lo que pasó?

“¡Unidas por la amistad que tenemos, por el amor a Costa Rica y por la continuidad del rodriguismo!“, escribió Laura en su publicación en Facebook,

En el clip, se ve a ambas saludándose de beso, abrazándose, conversando con naturalidad y dejando claro que mantienen una buena relación, sin dar señales de una tensión por sus decisiones.

LEA MÁS: Pilar Cisneros sorprende al decir que Laura Fernández no sería la única precandidata del oficialismo

Fernández, exministra de la Presidencia y de Planificación, renunció a su cargo a principios de año para dedicarse de lleno a la política partidaria, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y promover reformas en el sistema de justicia, como ella detalló.

Este fue el video publicado por Laura Fernández.

Fue así como se unió al partido Pueblo Soberano en julio anterior, momento en el que confirmó oficialmente su intención de competir por la precandidatura presidencial para las elecciones nacionales del 2026, un anuncio que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera política.

Por su parte, Cisneros reconoció la capacidad de Laura para manejar el aparato estatal, a pesar de que días después la diputada decidió no continuar con la dirección de su campaña.