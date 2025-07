Partido Pueblo Soberano sí es un soberano... pero desastre

El Partido Pueblo Soberano (PPSO), que es el que usará el oficialismo para las próximas elecciones, está demostrando que de verdad es soberano... pero un soberano desastre.

El que la diputada oficialista, Pilar Cisneros, renunciara a dirigir la campaña de Laura Fernández luego de que anunciaron con bombos y platillos que lo haría, y de que ya se hayan salido dos de los cinco partidos de la coalición que con tanta energía anunciaron hace solo unas semanas, deja mucho qué desear de lo que predica la agrupación.

Anuncio de la alianza chavista, liderada por Pilar Cisneros, con Pueblo Soberano como partido político oficial. (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

Pilar Cisneros dijo que dejó la dirigencia de la campaña de Fernández porque no tiene tiempo.

“No tengo ni tiempo, ni energía. Este trabajo de la Asamblea Legislativa... me requiere realmente demasiadas horas. Yo llego aquí a las seis de la mañana, ayer (miércoles) salimos a las nueve de la noche, hoy estoy aquí desde las cinco y media de la mañana, y otra vez hay una extraordinaria de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, entonces yo no quiero asumir una responsabilidad que no voy a poder cumplir.

“El día tiene 24 horas, no lo puedo tirar más. Ya yo ayer hablé con Laura (Fernández), le comuniqué, y le dije que con mucho gusto me voy a quedar apoyándola en ese comité de comunicación, que obviamente estaré muy presente en la campaña, y que voy a trabajar muy duro para que ella llegue a Zapote, pero ya no como la cabeza del equipo”, dijo la diputada.

Laura Fernández dice que no están peleadas

Laura Fernández, por su parte, asegura que esta decisión de Cisneros no significa que estén peleadas o algo así, como ya andan diciendo los rumores.

12 de julio del 2025. Parque Morazán. San José. 09:00 hrs. Anuncio oficial del partido político con el que participará el movimiento de Rodrigo Cháves en las próximas elecciones nacionales en febrero del 2026. En la foto: Pila Cisnerosr dió un discurso y saludó a los simpatizantes del partido Pueblo Soberano. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)

“Doña Pilar y yo tenemos comunicación diaria desde hace mucho tiempo. Ella me brindó su apoyo y estará acompañándome en todas las giras por el país.

“En la Asamblea Legislativa se están analizando proyectos cruciales para Costa Rica, y doña Pilar no puede dejar esa labor tan importante que el pueblo le encomendó hace tres años y medio”, expresó la precandidata.

Pese a que las dos dicen que todo está muy bien dentro del partido y que hay unidad y transparencia, lo cierto es que las últimas noticias en torno al partido dicen otra cosa.

El politólogo Ronald Alfaro habló del tema y lo primero que dijo es que este tipo de situaciones son muy normales en la política.

“Armar una alianza o una coalición partidaria es una de las cosas más difíciles, implica mucho esfuerzo. Si usted tiene ahí cinco partidos, entonces tiene que negociar con todos ellos, porque cada uno tiene sus aspiraciones y sus ambiciones políticas, van a querer, por ejemplo, si tiene que armar lista de candidaturas de diputados, tener sus propios candidatos.

12 de julio del 2025. Parque Morazán. San José. 09:00 hrs. Anuncio oficial del partido político con el que participará el movimiento de Rodrigo Cháves en las próximas elecciones nacionales en febrero del 2026. En la foto de izq. a der: Francisco Gamboa, Pilar Cisneros y Mayulí Ortega sostienen la bandera del partido Pueblo Soberano. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)

“Si eso no pasa, los demás van a decir, ‘¿pero entonces qué estamos haciendo aquí?’, que es lo que ha ido pasando con los que ya se han retirado", expresó el experto.

Las señales son claras

Alfaro dice que lo que está pasando en el partido contradice el discurso que tiene.

“Es una clara señal de que, discursivamente, usted quiere dar la idea de que vamos unidos, pero en la práctica eso no se logra concretar, entonces lo que usted está lanzando es una señal distinta.

“Al final no hay una cohesión, no están unidos, no tienen esa fuerza, no tienen esa capacidad de construir colectivamente... Que tiene grietas”, aseguró.

El politólogo dice que la renuncia de Pilar a dirigir la campaña, también es una grieta en el partido, pese a que no se haya ido del todo.

Pilar Cisneros deja la dirigencia de la campaña de Laura Fernández

Él explica que es como si muchas personas se hubieran subido a un tren para llegar a un destino pactado, haciendo promesas de unidad, entre otras cosas, pero en el camino se empiezan a bajar las personas de ese tren y entonces empiezan las dudas sobre qué es lo que está pasando ahí.

Alfaro asegura que aún es muy pronto para decir si la renuncia de Cisneros afectará la precandidatura de Fernández, solo el tiempo podrá responder esa pregunta.

La Teja trató de obtener la posición de Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, sobre la renuncia de Pilar a dirigir la campaña de Fernández, pero cuando la llamamos, nos dijo que estaba al teléfono y luego ya no nos contestó más los mensajes.