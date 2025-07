(Video) Pilar Cisneros y Rodrigo Arias tuvieron un pleito en plena reunión de jefes de fracción

La diputada oficialista Pilar Cisneros, y Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, tuvieron un pleito este jueves en la reunión de jefes de fracción.

El encontronazo se dio mientras analizaban cuándo y cómo tramitarían la renuncia del vicepresidente de la República, Stephan Brunner, que este jueves llegó al Congreso.

Según asegura Rodrigo Arias, basado en la interpretación del artículo 121 de la Constitución Política, el procedimiento que debe seguirse es que los legisladores “conozcan” la renuncia en el plenario legislativo y que la voten.

Para el presidente del Congreso, si los diputados votan en contra de la renuncia, Brunner tendría que continuar en su cargo, pero Pilar se opone a eso, ella dice que el trámite debería de ser sencillo y solo leerse la renuncia en el plenario sin necesidad de una votación.

Cisneros incluso señaló que cuando renunciaron Laura Chinchilla y Kevin Casas a la primera y segunda vicepresidencia de la República, en segundo gobierno de Óscar Arias, la asamblea no hizo ninguna votación, así que no entiende por qué sí se tiene que hacer ahora.

“Dos vicepresidentes han renunciado y está clarísimo lo que dice el TSE. No sé de dónde saca usted que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar o poner en votación, solo se conoce la carta. Me encantaría escuchar la justificación suya sobre qué cambió, ¿que no es de Liberación Nacional?”, manifestó Pilar.

Ante eso Arias le dijo que él se ha informado sobre el tema con conocedores de la materia constitucional y que el término “conocer” va más allá de leer la renuncia.

“Usted lo que quiere es hacer un show político; en lugar de preocuparse de que se le apruebe la renuncia, comienza argumentando un tema y que es por connotación política”, respondió Arias.

También dijo que tiene muy claro el procedimiento porque, ante la posibilidad que había de que Rodrigo Chaves renunciara, él se preparó para que el tema no lo agarrara por sorpresa.

Al final, Arias informó que iba a definir qué día de la otra semana se conocerá y votará la renuncia de Brunner.