Estudiante agredió a compañera que le habría hecho bullying y los papás de esta lo denunciaron

Un estudiante de 15 años, que tiene autismo grado 1, habría sido víctima de bullying en un centro educativo en Alajuela. Imagen ilustrativa. (Shutterstock/Shutterstock)

Un caso grave ocurrió este año en un centro educativo privado llamado Green House School, ubicado en Desamparados de Alajuela.

Un estudiante de 15 años habría sufrido bullying por parte de una compañera, según la mamá del muchacho.

Al parecer, el joven, cuya identidad se resguarda por ser menor de edad, recibía burlas en el centro educativo desde el año pasado. Los papás se habrían enterado por el hermano gemelo.

LEA MÁS: Se viene nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, aquí todos los detalles

El muchacho tiene autismo grado 1 y la mamá cree que recibía comentarios negativos por su condición.

Ella aseguró que su hijo reportó al colegio la situación, pero no le hicieron caso.

Por otra parte, el menor estuvo involucrado en una agresión física en mayo con la compañera, que, supuestamente, lo molestaba.

Según la mamá, tuvo una crisis y en el aula se le derramó el agua de la botella. Salió a llenar su botella, pero cuando pasó frente a su compañera le tiró un poco de agua.

“La profesora a cargo en ese momento le gritó que si estaba loco, lo que hizo que se bloqueara más. Se devolvió, tiró la botella y se la pegó a la compañera con la que estaba teniendo el problema”, dijo.

A raíz de esta situación, el centro educativo tomó la decisión de sancionarlo con 30 días de suspensión y le abrieron un proceso para investigar lo que sucedió.

De acuerdo con el documento emitido por el colegio, la muchacha sufrió un traumatismo no especificado en la sien derecha por el golpe que recibió de la botella.

La mamá afirmó que su hijo actuó de esta manera como una reacción al bullying que había estado recibiendo.

“Nunca tomaron en cuenta su condición ni que todo había sido una reacción al bullying”, comentó.

La mamá del presunto víctima afirmó que intentó buscar soluciones en el colegio, pero las autoridades habrían hecho caso omiso. (Shutterstock)

Supuestamente, el menor no era el único que estaba recibiendo bullying en el colegio, sino que su hermano y otros estudiantes también habrían sido víctimas.

Su madre comentó que al muchacho lo trataban de “ciego” y “cuatro ojos” porque usa lentes y además, lo miraban con desprecio.

“Si cometía un error se lo recalcaba constantemente. Si a algún compañero se le caía un objeto o de igual manera se equivocaba, les decía que si eran autistas”, aseguró.

Debido a la supuesta agresión física por parte del joven, los padres de la compañera lo demandaron en el Juzgado Penal Juvenil de Alajuela. El muchacho está a la espera de que se señale la fecha de la audiencia de conciliación.

La familia ahora está en espera de que se señale la fecha de la audiencia de conciliación.

Los padres del menor decidieron transferirlo a otro colegio por los problemas que estaba teniendo con la otra estudiante y la supuesta falta de acción por parte de la institución.

LEA MÁS: Por esta razón cerró uno de los outlets más conocidos del país

Colegio responde a denuncia

La directora del centro educativo conversó con La Teja y afirmó que la institución no se enteró de la situación del muchacho hasta mayo de este año.

“Fue hasta el día en que el niño agredió a la estudiante que manifestó lo que estaba pasando. Él dijo que la compañera le había dicho una grosería y entonces, se puso un poco indispuesto con la situación y expresó que ya estaba cansado”, comentó.

Ella aseguró que se atendió la situación de manera inmediata, con el apoyo de la sicóloga del centro educativo y además, se habló con todas las partes involucradas, tanto los padres y los estudiantes.

También comentó que cuando conversaron con los papás del muchacho, ellos mencionaron que su hijo estaba pasando por una situación complicada en el hogar, cuyo asunto tampoco habría sido informado a la institución para hacerle un acompañamiento al estudiante.

Ella explicó que se abrió una investigación por protocolo y como parte del proceso, se le impuso una medida precautoria al estudiante.

“Los papás de él vieron el video del hecho y aceptaron lo ocurrido. Ellos mismos dijeron que no iban a apelar, pero lo hicieron cuando ya había pasado el tiempo de la medida precautoria”, dijo la directora.

LEA MÁS: ¿Es contribuyente y debe pagar impuestos? En esta fecha se vence la declaración del IVA