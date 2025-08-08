¿Es contribuyente y debe pagar impuestos? En esta fecha se vence la declaración del IVA

Los contribuyentes deben declarar y pagar el IVA y otros impuestos a más tardar el 18 de agosto. Foto: Jose Cordero (Jose Cordero/Jose Cordero)

Si usted es contribuyente y debe presentar la declaración del Impuesto de Valor Agregado (IVA), recuerde que este mes vence la presentación de este impuesto.

El Ministerio de Hacienda informó que hay tiempo para presentar la declaración correspondiente a julio hasta el 18 de agosto.

Además del IVA, se debe presentar las declaraciones de estos tributos:

Impuesto a las utilidades

Retenciones en la fuente del 3% por transportes, comunicaciones, películas, etc

Retenciones en la fuente por salarios, jubilaciones y otros pagos laborales

Retenciones en la fuente por pensiones voluntarias

Retenciones en la fuente por dividendos, participaciones y asimilables a dividendos

Retenciones en la fuente por remesas al exterior v2

Retenciones en la fuente por rentas de capital mobiliario-intereses

Impuesto Selectivo de Consumo

Impuesto a los casinos y salas de juego

Impuesto único por tipo de combustible

Impuesto específico sobre bebidas alcohólicas

Rentas de capital inmobiliario

Autoliquidación del impuesto rentas de capital mobiliario

Impuesto de ganancias y pérdidas de capital

Impuesto específico a las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador

Impuesto específico al tabaco

Contribución parafiscal de la Cruz Roja Costarricense

IVA de proveedores e intermediarios de servicios transfronterizos mediante internet y otras plataformas digitales

Impuesto sobre la venta y el autoconsumo de cemento

Impuesto sistemas electrónicos de vapeo y accesorios.

El Ministerio de Hacienda recordó a los contribuyentes a declarar y pagar los impuestos correspondientes de julio a más tardar el 18 de agosto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También se presentan los formularios de pago para rentas de capital mobiliario e inmobiliario y ganancias de capital, provenientes de fuentes extranjeras.

Las declaraciones se pueden presentar por medio del sitio Administración Tributaria Virtual (ATV) y se puede pagar desde el mismo portal o en los bancos.

Si usted no paga los impuestos a más tardar el 18 de agosto, las autoridades le pueden imponer multas e intereses, que corren a partir del 19 de agosto.

