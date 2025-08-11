Se vienen dos feriados con un mes de diferencia y los dos traen feria

Los próximos dos feriados tienen solo un mes de diferencia y esta semana cae el primero.

Se trata del 15 de agosto, Día de la Madre. Luego viene el 15 de setiembre, Día de la Independencia.

LEA MÁS: ¿Contaminar el ambiente es pecado? Esto dice la Iglesia católica y le va a sorprender

Se vienen dos fines de semana largos por los feriados del 15 de agosto y 15 de setiembre. (Canva)

Hay personas que tienen dudas sobre si estos feriados se pasan de día o si son de pago obligatorio, por eso aquí le aclaramos las dudas.

El Día de la Madre cae viernes y el feriado se disfruta ese mismo día, así que viene con feria y hace un fin de semana largo.

LEA MÁS: Colgate sacó del mercado una crema dental por tener fluoruro de estaño ¿qué es eso y qué causa?

En cuanto al 15 de setiembre este cae lunes así que también habrá fin de semana largo.

Otra cosa que debe saber es que los dos feriados son de pago obligatorio.

Para los pagos de feriados obligatorios las empresas cuya modalidad de pago es mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sean descansos semanales o feriados.

En estos casos, deben cancelar el salario completo de la semana, quincena o del mes, incluyendo el feriado. Si trabajan ese día, deben agregar el salario de un día sencillo para cumplir con el pago doble que establece la ley.

Este año el Día de la Independencia cae lunes. (José Cordero)

LEA MÁS: Estudiante agredió a compañera que le habría hecho bullying y los papás de esta lo denunciaron

Si la persona trabaja horas extras en un día feriado de pago obligatorio, entonces estas deberán remunerarse con pago triple.

Ahora bien, en los de pago no obligatorio a quienes se les paga por semana, no ganarían salario ese día si no lo trabajan. Los trabajadores que ganan quincenal o mensual ya los tienen incluidos en su salario.

En cuanto a las horas extra, quienes trabajan en feriado de pago no obligatorio y ganan por semana, la hora extra se multiplica por 1.5 (sencillo), mientras que para quienes laboran en feriado de pago no obligatorio, pero se les paga quincenal o mensual, la hora extra se multiplica por 3.