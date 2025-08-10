Colgate sacó del mercado una crema dental por tener fluoruro de estaño ¿qué es eso y qué causa?

Colgate anunció hace unos días que sacaría voluntariamente de circulación en Costa Rica una de sus cremas dentales más populares por tener un componente llamado fluoruro de estaño.

Se trata de la Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. Esa crema dental ha estado dando problemas no solo en el país, sino en otras naciones como Brasil, Argentina, México y Venezuela, por la que en todo ellos la han sacado de circulación.

Colgate retiró su pasta Total Clean Mint Prevención Activa por tener fluoruro de estaño. (Canva)

Colgate dio a conocer que un grupo de personas han reportado algunas reacciones sobre la crema dental, como irritación oral temporal e hinchazón. También se sabe que ha causado serias molestias en encías, incluso sangrado, encías y reacciones alérgicas.

¿Pero, qué es el fluoruro de estaño?

El medio de comunicación Infobae dio a conocer que el fluoruro de estaño es un compuesto químico sólido, incoloro y ampliamente usado en pastas dentales, geles y enjuagues bucales.

Su principal beneficio es que hace el esmalte de los dientes más fuerte y resistente al ácido. También es más eficaz en la prevención de caries, control de gingivitis y reducción de sensibilidad dental, sin embargo, está causando efectos secundarios en algunos usuarios.

Ya son varios los países en los que la crema dental ha causado problemas. (Facebook)

“La compañía lamenta profundamente las dificultades que han experimentado. Si usted experimenta una reacción adversa, debe suspender el uso del producto y puede ponerse en contacto con la Compañía en https://www.colgatepalmolive.com.gt/contact-us o en la línea de atención al consumidor al teléfono 800-2654283″, informó Colgate.