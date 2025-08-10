Fabricio Alvarado dio el paso que muchos esperaban, pero otros critican y dejó dos grandes dudas

El diputado Fabricio Alvarado fue ratificado como candidato presidencial del Partido Nueva República en una asamblea que se llevó a cabo este sábado.

Esta será la tercera candidatura presidencial de Alvarado. La primera fue para las elecciones del 2018, la segunda para el 2022, en esa ocasión tuvo doble postulación (para presidente y para diputado) y llegó a la Asamblea Legislativa.

Fabricio Alvarado había anunciado sus aspiraciones, pero hasta ahora fue ratificado. (Cortesía)

La insistencia de Fabricio despierta críticas, ya que mucha gente le reclama a los partidos políticos que no dan espacio a nuevos liderazgos y que siempre son los mismos de siempre los que se postulan a puestos importantes.

En la asamblea también se eligieron los candidatos a diputados de todas las provincias.

Ahora bien, el evento dejó dos grandes dudas y es que Alvarado no anunció quiénes serán los candidatos a las vicepresidencias.

Alvarado fue a la Asamblea acompañado de su familia. (Christian Montero)

“Lo único que queda pendiente es la ratificación de las vicepresidencias, yo le he pedido a la Asamblea un espacio de más o menos un mes para reflexionar sobre quiénes serán las personas que me acompañarán en la fórmula presidencial”, dijo Alvarado.

El candidato de Nueva República siempre se ha caracterizado por ser de corte conservador, por lo que está en contra de temas como el aborto, el matrimonio gay y otros temas relacionados con la comunidad LGTBIQ+.