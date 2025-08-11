¿Quién debe hacerse responsable si un perro ataca a una persona en un local que es pet friendly?

El caso de un niño de 7 años que fue atacado por un perro el sábado pasado en Multiplaza Escazú, deja ver lo complicado que pueden ser estos temas de permitir que las mascotas entren a recintos privados donde va mucha gente.

Melissa Gutiérrez Marín, mamá del niño afectado, fue quien dio a conocer el suceso por medio de su cuenta de Facebook. Ella contó que un pitbull bajaba por unas gradas eléctricas y, al llegar abajo, mordió sin provocación alguna a su hijo Mateo.

LEA MÁS: Se vienen dos feriados con un mes de diferencia y los dos traen feria

¿Quién debe hacerse responsable de los ataques de perros en comercios? (Shutterstock)

La mamá cuestionó la falta de protocolos de emergencia que, según su criterio, se dio en el centro comercial que se presenta como “pet friendly”. Aseguró que la ambulancia fue solicitada únicamente porque ella lo pidió, que la llamada tardó más de 15 minutos y que la atención llegó casi 30 minutos después del ataque.

LEA MÁS: Panadero tiktoker la volvió a pegar, ahora con una receta que nadie se veía venir

Ante esta dolorosa situación, contactamos al abogado Boris Acosta para que nos explicara quién se debe hacer responsable del ataque de un perro en un local comercial, en el que se permite el ingreso de animales, según la legislación costarricense.

“Comparemos que mi perro es mi propiedad como mi carro. Las lesiones que provoque este, desde lesiones leves hasta la muerte de alguna persona, pueden denunciarse en materia penal, con una acción civil dentro de esta materia penal, para buscar una indemnización económica.

El niño de 7 años fue llevado al hospital en ambulancia. (Tomada de Facebook)

“En principio, siendo mi perro, puedo ser denunciado penalmente yo, y consecuentemente recibir una acción civil en mi contra en busca de una indemnización económica; pero a su vez y de forma solidaria en esta acción civil puede perseguirse también indemnización por parte del recinto privado que en su política de admitir mascotas lleve responsabilidad”, explicó el abogado.

LEA MÁS: ¿Es un buen momento para cambiarse de operadora de pensiones?

El comercio también tiene que responder

Acosta dice que precisamente cuando en un comercio se anuncia la disposición de recibir mascotas, ya que de entrada se entiende que se está dando autorización para que la gente lleve sus mascotas.

“Si el negocio me autoriza a llevar mis perros y no tiene una política reglada con protocolos sobre recibir mascotas, es de por sí responsable solidario por negligencia y debe compartir la responsabilidad solidaria por negligencia”.

La mamá está molesta por lo ocurrido y lo denunció en redes sociales. (Tomada de Facebook)

El abogado dice que las personas que son atacadas por un perro en un local comercial pueden poner la denuncia.

“Primero, el afectado denuncia penalmente las lesiones recibidas ante la Fiscalía. Una vez se dé la investigación, el Ministerio Público le preguntará a la víctima si desea formular una acción civil para reclamar una indemnización económica por lo acontecido contra el dueño y solidariamente contra la empresa que permite la presencia de mascotas en su recinto.

“Una vez cumplido esto, se lleva ante un juez penal de la etapa intermedia para que defina si este evento tiene elementos para llevarlo a juicio”, detalló Acosta.