Panadero tiktoker la volvió a pegar, ahora con una receta que nadie se veía venir

Mailo la está pegando con el quesillo venezolano. (Facebook de Mailo)

Un panadero famoso en TikTok la está pegando en grande con una deliciosa receta que ha hecho que gente de todo el país, incluso extranjeros, llegue por un pedacito.

Estamos hablando de Danilo Cercas, más conocido como Mailo, quien tiene una panadería llamada Mailo’s.

Danilo se volvió famoso en TikTok luego de abrir una panadería en plena pandemia. Él empezó a hacer publicaciones y en vivos en la red social y se volvió muy popular. Ahora tiene 338 mil seguidores en TikTok y 236 mil en Instagram.

El postre se ha vuelto viral en TikTok. (Facebook de Mailo)

Actualmente, comparte sus recetas para quienes quieren hacerlas, ya sea para comerlas en casa o para vender, y también ayudar a otros emprendedores a crecer.

La receta con la que Mailo está haciendo loco es la del quesillo venezolano, una especie de flan bañado en un delicioso caramelo.

Él contó a La Teja que vende este producto desde hace un año y medio, pero fue hasta hace mes y medio que decidió darle un papel protagónico en su negocio, porque sentía que tenía un gran potencial y fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

El panadero y su equipo están muy agradecidos con los clientes. (Facebook de Mailo)

“El quesillo se vende mucho en la calle en Colombia y en Venezuela. Me puse a pensar cómo podía hacer para llegarle a ese público potencial del quesillo, y empecé a hacer videos de cómo lo preparo, y de cuando lo alisto para venderlo; incluso, de cuando le doy a probar a los clientes.

“A las personas les gustó ver eso y empezó a llegar gente de todo el país a buscar el quesillo; hasta han venido personas que viven en otros países, pero me siguen en las redes sociales, aprovecharon viajes que tenían a Costa Rica y llegaron por el quesillo. Han venido personas que viven en Estados Unidos, Canadá; un día de estos vino un tico que vive en Inglaterra”, contó el panadero.

El quesillo se vende en porciones o entero. (Facebook de Mailo)

La venta es una locura

Mailo dice que hace quesillo varias veces al día, pero que siempre se le acaba; hasta le ha tocado decir que ya no tiene, y eso le duele porque hay clientes que llegan de largo solo para probar el delicioso postre.

“He tenido que cambiar mi rutina de trabajo para hacer más quesillo venezolano, incrementar el personal, comprar más moldes, los hornos; ha sido una locura. Uno toma esas decisiones con temor, porque no se sabe si la demanda se va a mantener después de la inversión que se hizo”, contó.

En su panadería, Mailo tiene capacidad para preparar por día 400 moldes de quesillo; de cada molde salen ocho porciones; es decir, logra hacer 3.200 postres.

Mailo vende ciento de porciones de quesillo al día. (Facebook de Mailo)

El panadero no tiene secretos para sus clientes, ni siquiera con las recetas de sus productos, por eso ha contado y publicado videos sobre la preparación del famoso quesillo para que quien quiera pueda hacerlo en casa.

“Para un molde de 22 centímetros de diámetro, vamos a ocupar 1 litro de leche, 250 gramos de leche en polvo, 250 gramos de leche condensada, 250 gramos de azúcar, y entre 8 y 10 huevos, dependiendo del tamaño. También hay que dosificar unas gotitas de vainilla, esencia de ron y un poquito de ron; eso se cocina en baño María por hora y media u hora y 40 minutos”, explicó.

Mailo volvió su quesillo venezolano viral

Los fines de semana son los de más venta

Mailo dice que los sábados y domingos son los días en los que llega más gente a la panadería, aprovechando que tienen libre.

Pero bueno, el quesillo es el producto dulce que más se le vende, pero hay uno salado que lo buscan todavía más: la “chilapinto”, que es una enchilada de gallo pinto.

También vende mucho el pan de cebolla que es salado y está cargado de queso cheddar. Volviendo a lo dulce, otro de los protagonistas de Mailo es un delicioso postre llamado cinco leches, que también es muy famoso en Tiktok.

El cinco leches también es muy cotizado. (Facebook de Mailo)

Si usted se está preguntando los precios de estas delicias, le contamos que el pastel de cebolla, la chilapinto y todas esas reposterías andan alrededor de ¢1.700. En cuanto al quesillo venezolano, la porción cuesta ¢2.000 y la del cinco leches está en ¢3.000.

Ahora bien, si usted quiere comprar un quesillo entero, también puede hacerlo, por solo ¢16.000.

Mailo dice que cuando ve su panadería llena de gente, siente ganas de llorar, porque recuerda lo duro que fue el inicio de su negocio, pero se hace el fuerte y sigue poniéndole ganas y atendiendo a sus clientes lo mejor que puede.

Gente de todo el país va a la panadería de Mailo a buscar quesillo venezolano

El exitoso panadero aprovechó para mandar un mensaje a los emprendedores que están pasando por un mal momento en las ventas.

“Yo estuve ahí y nunca lo voy a olvidar, tuve momentos muy malos, pero yo les digo que enciendan la pantallita porque todos contamos con un telefonito.

“A las personas les gusta ver los procesos, qué materias primas utilizamos, cómo fue que empezamos y, lo que más buscan las personas hoy en día, es lo más natural, no necesitamos estar perfectos para poder encender la pantalla y promocionar nuestro negocio”, manifestó.

Panadero tiktoker Mailo la pegó con el quesillo venezolano (Facebook de Mailo's/Facebook de Mailo's)

Si usted quiere probar el delicioso quesillo o cualquier otro producto de Mailo’s, puede visitar el local en Gravilias de Desamparados, 200 metros al sur de la estación de Policía, en la entrada de Villa Nueva.