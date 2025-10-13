La minicasa de Amazon que se instala en días, tiene seis cuartos y cuesta menos de US$50.000

Con dos pisos y una terraza, la mini mansión representa una opción moderna y asequible en Estados Unidos. (Amazon.com/Amazon.com)

La popularidad de las casas prefabricadas sigue en aumento en Estados Unidos, impulsada por su bajo costo, su rápida instalación y la posibilidad de personalizarlas según las necesidades de cada comprador. Ahora, una de las opciones más comentadas es la “mini mansión” disponible en Amazon, que cuesta menos de US$50.000 y promete resistir huracanes y terremotos, según publicó GDA/La Nación (Argentina).

Una mini mansión por menos de US$50.000

El modelo S.E.Q., que se vende en Amazon por US$46.900, combina diseño moderno, funcionalidad y materiales resistentes. Esta vivienda prefabricada de dos pisos alcanza hasta 800 pies cuadrados (unos 75 metros cuadrados) y puede configurarse con hasta seis habitaciones, un baño independiente, cocina equipada, sala de estar y una terraza en el segundo nivel.

La casa incluye de fábrica plomería, sistema eléctrico, muebles básicos y electrodomésticos esenciales, como fregadero, ducha, calentador de agua e inodoro. Además, las habitaciones cuentan con cerraduras individuales, lo que garantiza privacidad y seguridad.

La mini mansión de Amazon cuesta menos de US$50.000 y puede resistir huracanes y terremotos. (Amazon.com/Amazon.com)

Resistencia ante desastres naturales

El fabricante asegura que la mini mansión cumple con los estándares de construcción estadounidenses, al incorporar paneles de espuma ignífugos en las paredes y techos, junto con una estructura de acero reforzado que ofrece aislamiento térmico y acústico.

Según la ficha técnica, el modelo puede soportar vientos de hasta nivel 11, lo que la clasifica como resistente a tifones, y obtiene una certificación de Clase A en protección contra incendios. Las ventanas de PVC con doble acristalamiento y las puertas de aluminio de alta seguridad refuerzan su resistencia ante condiciones extremas.

Sin embargo, el fabricante recomienda retirar la nieve acumulada durante el invierno en regiones frías para evitar sobrecargas estructurales.

La casa prefabricada puede instalarse en pocos días y personalizarse al gusto del comprador. (Amazon.com/Amazon.com)

Fácil instalación y personalización

Una de las ventajas más destacadas de esta vivienda es su rápido proceso de instalación, que puede completarse en pocos días sin necesidad de maquinaria pesada. Basta un pequeño equipo de trabajo para montar la estructura, lo que permite su colocación en terrenos urbanos o rurales.

Además, los compradores pueden personalizar el diseño, el número de habitaciones, los acabados interiores y el tipo de piso o ventanas. Algunas opciones están incluidas en el precio base, mientras que las ampliaciones y mejoras generan costos adicionales.

El modelo S.E.Q. incluye plomería, sistema eléctrico y muebles básicos listos para usar. (Amazon.com/Amazon.com)

Una alternativa moderna y asequible

Con su combinación de diseño funcional, materiales duraderos y bajo costo, la mini mansión prefabricada S.E.Q. representa una alternativa moderna y accesible frente a la vivienda tradicional.

Al estar disponible en Amazon, el proceso de compra es rápido, seguro y con envío directo, lo que consolida la tendencia de las casas prefabricadas como una de las soluciones de vivienda más innovadoras y económicas del mercado estadounidense.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de GDA/La Nación (Argentina) y revisada por un editor para asegurar su precisión.