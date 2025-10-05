Estos son los nuevos Amazon Echo: precios, diseño y funciones destacadas

Así se ve el nuevo Echo Dot Max de Amazón. (Tomada de Amazon)

Amazon presentó esta semana sus cuatro nuevos dispositivos Echo y son geniales. Los aparatos aún no han salido a la venta, pero se espera que se puedan adquirir a finales de este año.

Se llaman Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11.

Los aparatos, además de ser más bonitos por cambios en su diseño, ofrecen mayor potencia de procesamiento para un audio premium. Además, pueden interactuar de una mejor manera con la Inteligencia Artificial (IA).

Según Amazon, el primero de los dispositivos, el Echo Dot Max, ofrece casi 3 veces más graves; es decir, frecuencias bajas del sonido que proporcionan potencia y profundidad a la música y otros contenidos de audio, en comparación con la generación anterior de Echo Dot, y un sonido envolvente que se adapta automáticamente a cada espacio.

Por primera vez, fue diseñado con dos altavoces bidireccionales, así como un componente woofer de alta definición optimizado para graves profundos y un tweeter personalizado para notas agudas nítidas.

El nuevo Echo Studio es mucho más pequeño. (Tomada de Amazon)

“También hemos rediseñado el sistema de sonido: el nuevo diseño elimina el módulo de altavoz separado, integrando el altavoz directamente en la carcasa del dispositivo para duplicar el espacio de aire y lograr unos graves más completos. El resultado es un altavoz compacto con una potencia impresionante”, detalló Amazon. El precio del aparato será de unos ¢65 mil.

El Echo Studio es mucho más pequeño

En el caso del Echo Studio, el nuevo es un 40% más pequeño que el modelo original y ofrece un gran sonido; combina un potente woofer de alta definición que proporciona graves profundos e inmersivos, junto con tres drivers de rango completo ubicados, estratégicamente, para crear un sonido envolvente capaz de llenar la habitación.

Amazon también detalló que es compatible con audio espacial y Dolby Atmos, algunas de las tecnologías de audio más avanzadas ahora disponibles.

Tiene un moderno diseño esférico y está cubierto por una tela tejida en 3D para mantener la máxima transparencia acústica. Además, se ha añadido un nuevo y atractivo modelo visual para la interacción al clásico anillo de luz. Su valor será de unos ¢142 mil.

La pantalla Echo Show 8 viene muy mejorada. (Tomada de Amazon)

En el caso de las pantallas inteligentes, los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11, tienen un diseño moderno.

“Combinan tecnología táctil in-cell y diseño de cristal líquido negativo para ofrecer una experiencia visual increíble, con imágenes de ambiente que se adaptan al entorno. La calidad de imagen es excepcional, con mayor claridad tanto en habitaciones bien iluminadas como en ambientes con poca luz.

“Estas pantallas cuentan con más de un millón de píxeles y se complementan con una cámara de 13 MP para videollamadas, que ofrece una nitidez cristalina. También se ha maximizado el área visible de la pantalla, mostrando aún más contenido relevante para nuestros clientes”, informó Amazon.

Además, las pantallas cuentan con una arquitectura de audio completamente nueva. Ambas incluyen nuevos altavoces estéreos frontales y un woofer personalizado para un audio espacial envolvente.

El dispositivo Echo Show 11 tiene una tecnología increíble. (Tomada de Amazon)

Otro detalle que destaca Amazón es que los altavoces están estratégicamente ubicados debajo de las pantallas flotantes y se han diseñado cuidadosamente para proyectar el sonido hacia el frente, proporcionando un audio muy claro. Echo Show 8 estará disponible por unos ¢118.200 y Echo Show 11 estará disponible por ¢141.800.

Tome en cuenta que los precios de referencia fueron tomados de la página de Amazon España, así que podrían tener algunas variaciones para compras hechas desde Costa Rica, cuando ya estén disponibles los productos.

Para estas dos pantallas estará a la venta una base ajustable para una mayor comodidad del usuario. Se vende por separado y tendrá un costo de unos ¢23.600.