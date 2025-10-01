¿Se puede retirar dinero del cajero automático sin tarjeta en Costa Rica? Esto dicen los bancos

Así luce la opción de retiro sin tarjeta dentro de la app del Banco Nacional. (Canva)

Hace unos años era impensable que una persona pudiera sacar plata de un cajero automático sin tener a mano la tarjeta de débito; es decir, hacer retiros sin tarjeta; sin embargo, eso ahora es una realidad para los clientes de algunos bancos de Costa Rica, y aquí le decimos cuáles.

La Teja consultó en varias entidades bancarias para saber cuáles tenían ese servicio y cuál es el procedimiento a seguir, y esto fue lo que averiguamos.

El Banco Nacional sí tiene esa opción. Para usarla solamente se debe realizar una transferencia a cajeros automáticos dentro de la app BN Móvil o Banca en Línea, y esta generará un número de verificación y un pin, el cual solicitará el cajero automático para retirar el dinero.

Este es el procedimiento paso a paso:

- Se ingresa a banca en línea: la app BN Móvil o el sitio web bncr.fi.cr

- Ingresa a la opción retiro sin tarjeta, hay dos alternativas: Cajero automático o BN Servicios (Comercios afiliados).

- La app le solicita seleccionar el medio por el cual desea recibir el código de verificación (correo o mensaje de texto).

- Ingresar monto, cuenta a debitar, código de verificación y OTP.

- Luego se genera un número de verificación y un pin provisional que le solicitará el cajero automático para retirar el monto en efectivo.

Los clientes pueden generar un código BAC y usarlo en cajeros automáticos. (Albert Marín)

Esto deben hacer los usuarios del BAC

Las personas que tienen cuenta de débito en el BAC también pueden sacar plata del cajero sin tener a mano la tarjeta. Estos son los pasos que deben seguir.

- Ingrese a Banca Móvil con su usuario y contraseña.

- Seleccione Transferir o Pagar y luego Retiro de efectivo sin tarjeta. También, puede ingresar a la cuenta de ahorro y en la parte inferior aparecerá el ícono de retiro sin tarjeta

- Elija la cuenta de origen de los fondos.

- Indique el monto a retirar y haga clic en Continuar.

- Para confirmar su transacción debe generar un Código BAC, el cual es uno de los métodos de verificación que ofrecemos para garantizar transacciones seguras.

- Verifique que todos los datos estén correctos y presione el botón Crear retiro.

- Diríjase a cualquier ATM BAC o al Rapibac de su preferencia y digite el código de retiro para sacar su dinero. Recuerde que el código de retiro es válido durante el día que se creó.

Vea lo que ofrencen los bancos del país sobre retiros sin tarjeta. (Canva)

¿Con los cajeros del Banco de Costa Rica y el Popular se puede?

También consultamos al Banco de Costa Rica (BCR) y al Banco Popular si ofrecen el servicio, pero ellos todavía no lo hacen.

En el BCR sí nos dijeron que están cambiando los cajeros y lo que sí tienen estos es que ya no se necesita meter la tarjeta en él para sacar plata, con solo acercarla basta, así que ya no habrá más situaciones en las que el cajero “se trague las tarjetas”.

La entidad también mencionó que está implementando los Autoservicio BCR, que son dispositivos dentro de las oficinas del Banco, en los que, por medio del mismo usuario, contraseña y BCR Clave Virtual, que los clientes usan en la web o app, pueden hacer retiros de sus cuentas sin tener la tarjeta presente y también muchos otros trámites: depósitos, transferencias, pago de tasaciones, pago de servicios (+400), compra/venta $, depósitos judiciales y pago de préstamos.

En cuanto al Banco Popular, este también tiene cajeros automáticos contactless; es decir, se puede sacar plata con solo acercar la tarjeta, no hace falta introducirla en el dispositivo.