Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, admite error con tema de misa de Laura Fernández en la basílica

Mayuli Ortega reconoce que cometió un error en el tema de la misa de Laura Fernández en la Basílica. (Lilly Arce)

Mayuli Ortega, presidenta y fundadora del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el cual utiliza el oficialismo para darle continuidad al proyecto de Rodrigo Chaves, reconoció que cometió un error con el tema de la supuesta misa de Laura Fernández en la basílica de Los Ángeles, en Cartago.

Este martes se armó un gran alboroto porque algunas personas, entre ellas Ortega, compartieron en redes sociales una invitación para ir este miércoles a la basílica a celebrar una misa en acción de gracias por el inicio de la campaña electoral, convocada por PPSO. En el caso de Ortega, ella compartió la publicación en un estado de WhatsApp.

Luego de eso, los encargados de la basílica salieron a aclarar que no darían distinción a ningún candidato presidencial y que la fe no debe ser usada con fines políticos.

Ante esto, los voceros de campaña de Laura Fernández, la candidata oficialista, salieron diciendo que la invitación a la misa era falsa, que ellos no la habían organizado en ningún momento.

Este es el mensaje que compartieron muchas personas. (PPSO)

Luego de conocer la posición de la campaña de Fernández, consultamos a Mayuli Ortega sobre el tema de la misa. Esto fue lo que nos dijo:

— Periodista: Me interesa conocer su posición sobre la publicación de la misa que se ofrecería este miércoles en la basílica de los Ángeles, en acción de gracias por la campaña electoral de PPSO. Le pregunto esto porque anda la versión de que sería usted una de las personas que habría difundido la publicación.

— Mayuli Ortega: El Partido Pueblo Soberano, en su página oficial y medio de difusión, no publicó absolutamente nada y ese es el medio oficial. Yo en mi perfil personal de mi página de Facebook tampoco publiqué nada, ¿es a eso a lo que usted se refiere?

— Periodista: ¿Y en los estados de WhatsApp o de Facebook?

— Mayuli Ortega: en mi estado de WhatsApp el error lo cometí así es, fue un error, a veces comparto cosas que veo que circulan y, como repito, lo compartí por el logo del partido y la imagen de Doña Laura, pero la verdad, no me fijé de qué se trataba.

Las cosas como son, un error de mi parte por no fijarme y entusiasmarme a compartir el logo del partido... Sin embargo, aclaro que no fui yo quien sacó ese post y mucho menos el Partido Pueblo Soberano, puesto que está evidenciado que no se publicó en un medio oficial del Partido.

Mayuli Ortega dice que por error compartió la invitación a la misa en la Basílica. (Lilly Arce)

— Periodista: usted debe entender que si la presidenta de un partido político publica algo en sus redes sociales, relacionado a la agrupación, cualquiera lo daría por algo oficial, ya que viene de la máxima autoridad de la agrupación.

Mayuli Ortega: No, no es así. Si usted ve mis estados publico de todo tipo de cosas: paisajes, mensajes de motivación y, ¿a quién no le ha pasado que por un dedazo publica sin querer una imagen en su estado de WhatsApp? Somos seres humanos y no somos perfectos. Perfecto solo es nuestro creador Dios.

Este miércoles el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hará la convocatoria oficial a las próximas elecciones nacionales. Por eso, al parecer, querían realizar la misa en la basílica de Los Ángeles.