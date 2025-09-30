Popular Pensiones dice a usuarios cómo asegurar que sus familiares reciban el ROP si ellos mueren

Popular pensiones recuerda a sus usuario la importante de designar beneficiarios. (José Cordero)

Popular Pensiones, operadora de pensiones del Banco Popular, les envía un importante mensaje a sus usuarios para que sus familiares puedan recibir la plata del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) y del Régimen Voluntario, en caso de que ellos mueran.

La entidad pide a sus clientes que asignen beneficiarios en sus fondos de pensión.

“Designar beneficiarios es indispensable para que, en caso de fallecimiento de la persona afiliada, sus seres queridos puedan retirar los recursos acumulados. Si este trámite no se realiza, oportunamente, las familias pueden enfrentar trámites más complejos o incluso la pérdida definitiva de esos recursos”, informó Popular Pensiones.

La normativa vigente establece que, si los fondos del ROP o de un Plan Voluntario no son retirados en un plazo de 10 años después del fallecimiento, pasarán de manera automática al Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y no podrán recuperarse posteriormente.

La operadora pide a los usuarios hacer el tramite para evitar complicaciones en el futuro. (Canva)

Las personas afiliadas pueden realizar el trámite de designar beneficiarios de manera sencilla en:

• www.popularpensiones.fi.cr

• popularpensiones@bp.fi.cr

• Oficinas del Banco Popular que cuenten con asesoría en pensiones (consulte la lista en el sitio web Horario sucursales PP-2025).

Además, el formulario correspondiente se puede completar y enviar a popularpensionesactualizaciones@bp.fi.cr o entregar en las oficinas con asesoría en pensiones.

La Ley 7983 establece las reglas de designación de beneficiarios:

- ROP: en primer lugar, se reconocerán los beneficiarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS o el régimen sustituto. Si no existieran, se aplicarán los beneficiarios designados ante la operadora de pensiones, luego de 12 meses del fallecimiento. En ausencia de estos, cualquier persona con interés legítimo podrá reclamar los recursos ante la autoridad judicial.

- Plan voluntario: en caso de fallecimiento, los beneficiarios serán los declarados en el contrato firmado con la operadora.

Muchas veces las familias enfrentan trabas para retirar los ahorros de seres queridos que fallecieron (Shutterstock)

Si una persona afiliada no recuerda si ya designó a sus beneficiarios, puede verificarlo de manera rápida a través de:

• WhatsApp Bot: 8502-2020

• Líneas telefónicas: 800-247-0111 | 2010-0300

• Correo electrónico: popularpensiones@bp.fi.cr

• Sitio web: www.popularpensiones.fi.cr