Rodrigo Chaves se someterá a cirugía en Estados Unidos por hiperplasia prostática benigna

El presidente Rodrigo Chaves viajará a Estados Unidos para someterse a una cirugía. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presidente Rodrigo Chaves anunció que se ausentará por una semana debido a una cirugía que se someterá en Estados Unidos.

LEA MÁS: Claudia Dobles alza la voz y pide la salida del gobierno del ministro de Seguridad Mario Zamora

En la conferencia de prensa que realizó este miércoles 15 de octubre, el mandatario informó que le realizarán una cirugía para corregir la hiperplasia protática benigna (HPB), cuya condición que dificulta a los hombres ir al baño.

“Voy a viajar a los Estados Unidos este domingo. La razón que es que me voy a hacer una operación, es una operación que la mayoría de los hombres, para lidiar con una situación que la mayoría de los hombres de mi edad tienen que lidiar, que es hiperplasia prostática”, dijo Chaves.

LEA MÁS: Fiscalía no descarta investigación contra Johana Obando y Diego Vargas por supuestos vínculos con narcos

“Simplemente, se me dificulta ir al baño y es molesto, voy a corregir eso”, añadió.

La cirugía a la que se someterá Rodrigo Chaves es para corregir la hiperplasia protática benigna. (JOHN DURAN/Jdurán)

¿Por qué se operará en Estados Unidos?

El mandatario, quien aseguró que no hay signos de cáncer, indicó que realizará la operación en el país norteamericano por varias razones. Una de ellas es que el cirujano que le hará la cirugía es su sobrino y la otra es que tiene un seguro privado.

Además, afirmó que el método que escogió para corregir esta condición y que le permitirá incapacitarse por menos tiempo, no se realiza en el país.

Debido a la intervención quirúrgica, la próxima semana no habrá conferencia de prensa.

LEA MÁS: Técnico en sonido encontró en Ebay un micrófono igual al que habrían puesto en oficina a Laura Fernandez