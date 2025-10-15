Fiscalía no descarta investigación contra Johana Obando y Diego Vargas por supuestos vínculos con narcos

Los diputados Johana Obando y Luis Diego Vargas fueron mencionados en un reportaje sobre presuntos vínculos con narcotráfico. (Jose Cordero/José Cordero)

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el Ministerio Público no descarta abrir una investigación contra los diputados Johana Obando y Luis Diego Vargas, luego de que sus nombres fueran mencionados en el reportaje El Cartel de los 35 del programa Central Noticias, del medio OPA Noticias, donde se señalan presuntos vínculos con una red de narcotráfico asociada al grupo de Los Chapitos en Estados Unidos.

La diputada Johana Obando podría ser investigada por la Fiscalía tras ser mencionada en un reportaje sobre presuntos vínculos con una red de narcotráfico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Respecto al reportaje que realizó Central Noticias el martes, la Fiscalía aclara que la investigación que realizó anteriormente no tiene ninguna relación con los hechos que se mencionan en dicho reportaje. Me parece temerario que se dé a entender que la Fiscalía desestimó esos hechos”, explicó Díaz.

Luis Diego Vargas, diputado de la República, podría ser investigado por la Fiscalía por supuestos nexos con narcotráfico.

El fiscal general detalló que la investigación anterior sí incluyó a los diputados, pero que los resultados fueron distintos a los señalados en el programa televisivo.

“Se realizaron las diligencias correspondientes. Nosotros ordenamos al OIJ que hiciera las gestiones necesarias y, luego de eso, no se pudo determinar la existencia de los hechos que se denunciaban de forma anónima, ni se logró demostrar actividad delictiva por parte de estas personas. Por eso se desestimó dicha denuncia”, afirmó.

El programa Central Noticias reveló supuestas conexiones con la red de Los Chapitos en Estados Unidos. (Cortesía Asamblea Legislativa/La Nación)

Díaz precisó que en su momento se indagó un posible delito de legitimación de capitales, pero no se hallaron pruebas suficientes para continuar con la causa. “Igualmente quiero aclarar que en la Fiscalía General no se lleva ninguna investigación relacionada con tráfico internacional de drogas contra los mencionados diputados, ni por hechos similares a los del reportaje”, agregó.

El jerarca también destacó que la relación entre la Fiscalía General y la DEA es “cordial y cercana”, y que existe total disposición para colaborar si surgiera algún caso de este tipo.

“Si existiera una investigación en Costa Rica, la DEA trabajaría de la mano con la Fiscalía General”, sostuvo.

Por último, Díaz enfatizó que la institución permanecerá atenta a los reportajes y nuevas denuncias públicas, con el fin de determinar si corresponde abrir algún expediente formal.

“Desde la Fiscalía General continuaremos atentos a estos reportajes para determinar si corresponde alguna investigación contra las personas que se señalan en los mismos”, concluyó el fiscal.