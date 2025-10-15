Denuncia contra Rodrigo Chaves por presunto favorecimiento a Laura Fernández llega al TSE

El TSE recibió una denuncia contra el presidente Rodrigo Chaves por presunto favorecimiento a Laura Fernández. (Captura/Captura)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió una denuncia el pasado viernes 10 de octubre contra el presidente Rodrigo Chaves por presunto favorecimiento a la candidata presidencial Laura Fernández.

Una mujer, de apellido Ramírez, presentó la denuncia por beligerancia política ante el TSE.

Según la denunciante, Fernández ha participado en inauguraciones de obras que realiza el Poder Ejecutivo, cuando ya no forma parte del Gobierno, y además, está en busca de llegar a la Presidencia con otro partido político, aunque dicha agrupación tenga la misma línea del chavismo.

Ramírez alega que, por ejemplo, la candidata presidencial estuvo en la entrega de las viviendas como parte del proyecto “La Esperanza” en Naranjo. Al parecer, ella dio un discurso.

Además, señaló que Fernández asistió a la inauguración del Ebáis en Pavas, donde aprovechó para saludar a la gente y estuvo en el Consejo de Gobierno en Puntarenas, así como en Limón.

En la denuncia, ella solicitó al TSE que abra un procedimiento administrativo sancionatorio contra Chaves, investigar el uso de recursos públicos, emitir medidas cautelares y garantizar la equidad en las elecciones y la protección del orden institucional.

“Esta denuncia de momento se encuentra en fase de admisibilidad y deberá la sección especial del Tribunal Supremo de Elecciones verificar si esta cumple con todos los requisitos de admisibilidad para eventualmente proseguir con el trámite correspondiente”, dijo Juan Luis Rivera, coordinador del cuerpo de letrados del TSE.

La denuncia que recibió el TSE contra el mandatario está en fase de admisibilidad. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este medio consultó a Laura Fernández, así como al gobierno de Rodrigo Chaves, para conocer sus posturas sobre esta denuncia, sin embargo, se está a la espera de las respuestas.

