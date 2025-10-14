Candidata Laura Fernández habría destruido evidencias al manipular supuesto micrófono espía

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, dice que fue víctima de espionaje. (Lucía Astorga)

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), cometió serios errores al denunciar el supuesto espionaje del que habría sido víctima y un experto en seguridad nos explica por qué.

Fernández, quien es la representante del continuismo de Rodrigo Chaves, convocó este martes, de forma “urgente”, a una conferencia de prensa para anunciar que, supuestamente, la estaban espiando.

El “micrófono de alta tecnología” que desató la polémica

Ella contó a la prensa que recibió una alerta de que podrían estar escuchando sus conversaciones, por lo que llamó a unos expertos en seguridad para que hicieran una revisión en su oficina, localizada en Pavas, y luego de examinar todo, habrían encontrado un "micrófono de alta tecnología" escondido en un tomacorriente.

Este es el micrófono que habrían puesto en la oficina de Laura Fernández. (Lucía Astorga)

“Es un micrófono de ultratecnología, es un micrófono difícil de encontrar en Costa Rica, según me dijo el equipo de expertos... es un micrófono con transmisor de un vatio, con fuente de poder independiente, tiene una batería, no es cualquier cosa, me dicen que está valorado entre los 2 mil y los 3 mil dólares, que tiene, adicionalmente, un micrófono de alta ganancia, es decir, que aunque es chiquitico, se puede escuchar mucho alrededor y me pueden estar escuchando hasta a un kilómetro de distancia.

“Esta es una bajeza, es una porquería, una cochinada y yo, como candidata a la presidencia, quiero que el pueblo de Costa Rica vea lo bajo que está cayendo esta campaña electoral”, dijo Fernández.

En la conferencia, la candidata permitió a los periodistas acercarse al lugar donde supuestamente encontraron el micrófono y hasta se los ofreció para que le tomaran fotos.

La candidata dice que pusieron el micrófono dentro de un tomacorriente. (Lucía Astorga)

La política dijo que no sabe desde cuándo la habrían estado escuchando y que le preocupa porque dice haber tratado temas muy delicados de la campaña y personales en esa oficina.

Ella señaló lo ocurrido como una “violación a su privacidad” y aseguró que este martes iría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a poner la denuncia respectiva.

Los errores que borraron las pruebas

El exsubdirector del OIJ y exministro de seguridad, Gustavo Mata, dijo que lo que hizo Fernández no tiene ni pies ni cabeza, porque con sus acciones prácticamente borró las evidencias que podrían ayudar a esclarecer el supuesto delito del que habría sido víctima.

“Me sorprende que esta señora, que apenas está naciendo en la vida política como candidata presidencial, haga todo un espectáculo de esos, lo cual es totalmente improcedente de acuerdo a las medidas de seguridad que se toman en esos casos, cualquier persona con un mínimo de experiencia en seguridad le hubiera aconsejado algo totalmente contrario.

Gustavo Mata, exmnistro de Seguridad, dice que lo que hizo Fernández borró las evidencias. (Albert Marín)

“Después de que ella ya tuvo ese micrófono en la mano, que indicara que estaba pegado en algún lugar y lo arrancaron, pues eso, si lo va a aportar como evidencia, ya no vale nada, no vale una peseta”, dijo el experto en seguridad.

Mata dijo que las personas que le ayudaron a Fernández a revisar la oficina y encontraron el micrófono, debieron haberle dicho, apenas lo vieron, que llamara al OIJ y dejarlo quedito, ya que así los agentes hubieran podido detectar desde donde recibían la transmisión.

“El OIJ llega, ve dónde está instalado el micrófono, ve si efectivamente tiene una fuente de energía al cual está sujeto, después lo desprende, se hace todo un embalaje, se manda a laboratorios y para empezar a chequear quién podría ser la casa comercial y si efectivamente estaba dando alguna señal importante", explicó el exministro.

Fernández mostró el lugar exacto donde habrían encontrado el micrófono. (Lucía Astorga)

Gustavo Mata dice que fue un espectáculo político

Mata dijo que lo que hizo Fernández este martes le pareció más bien un espectáculo político, porque aprovechó la conferencia para criticar a la Fiscalía, decir que el Poder Judicial ataca al presidente Rodrigo Chaves y hacer política al decir que ella luchará contra todo y con todos por la Presidencia de la República pese a la supuesta campaña sucia de la que estaría siendo víctima.

“Sinceramente, todo eso me parece un espectáculo político, no tiene sentido legal, si había algún elemento de pruebas, ya se lo trajo al suelo. Me sorprende sinceramente que salgan con ese tipo de recursos en este momento que estamos en ese tiempo de campaña política.

“Me parece, incluso, que eso se desprende de lo que hace Chaves los miércoles, una especie de espectáculo y pareciera que Laura lleva la misma línea”, manifestó Mata.