Contraloría sanciona al director de Bomberos Héctor Chaves con 30 días sin salario

La Contraloría General de la República (CGR) sancionó al director de Bomberos, Héctor Chaves, con una suspensión sin goce de salario por 30 días.

Esta decisión se tomó después de que determinaran que era responsable por el debilitamiento del control interno y la violación al régimen de incompatibilidades.

Al parecer, él gestionó patrocinios institucionales a través de la Fundación Bomberos por Siempre (FUBOSI), suscrito sin autorización del Consejo Directivo.

“Mediante la resolución N°. 2731-2025 (DJ-0296) de las trece horas del veinte de febrero de dos mil veinticinco, dictada dentro del expediente CGR-PA-2024004204, la Contraloría General de la República dispuso sancionar al señor Héctor Ulises Chaves León, en su condición de director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con una suspensión sin goce de salario por treinta días, conforme a los artículos 38, incisos a) y d), y 39, inciso b) de la Ley N°. 8422″, indicó la Contraloría.

La Contraloría emitió la resolución contra el director de Bomberos tras acoger recursos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Cuándo se ejecuta la sanción?

La sanción, que se encuentra en fase de ejecución, se emitió después de que se acogieran recursos.

El Consejo Directivo de Bomberos tiene un plazo improrrogable de cinco días para ejecutar la sanción, que vence hoy.

Este medio consultó a Héctor Chaves para conocer su postura sobre la resolución de la Contraloría, sin embargo, se está a la espera de su respuesta.

