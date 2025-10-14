TSE abre convocatoria para ser integrante suplente de mesa en las elecciones 2026

El TSE abrió convocatoria para aquellas personas que quieren participar en las elecciones presidenciales de 2026 como integrantes suplentes de mesa. Foto: Ferlin Fuentes (Ferlin Fuentes)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció una oportunidad única para aquellas personas que quieren participar en las elecciones desde otra perspectiva.

Las personas pueden postularse para ser integrantes suplentes de mesa durante las elecciones presidenciales de 2026. Su labor es esencial, pues los miembros apoyan a la junta receptora de votos y, además, velan porque el proceso electoral transcurra con orden, transparencia y legalidad.

No tienen que estar presentes durante toda la jornada electoral, sino el tiempo prudencial necesario para que la junta receptora no tenga que realizar sus labores todo el día.

Este cargo es gratuito y voluntario, según el TSE.

¿Dónde y cómo se realiza la inscripción ante el TSE?

Para participar como integrante suplente de mesa, se debe cumplir con requisitos como ser mayor de edad, saber leer y escribir y no tener impedimento legal.

07/08/2025 San José. Edificio central del c. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los pasos para inscribirse son muy sencillos, pues solo se necesita enviar un correo electrónico a la dirección asesores@tse.go.cr. En dicho correo se debe indicar el nombre, número de cédula, dirección, lugar de votación y número de teléfono.

Si tiene dudas sobre las labores como integrante suplente de mesa, puede contactar al TSE al 2547-4795 o al 2287-5861.

