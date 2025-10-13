Sorteo de Números Bajos: descubra cómo participar y ganar grandes premios

Este viernes 17 de octubre se realizará el Sorteo Extraordinario de Números Bajos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) realizará este viernes 17 de octubre un sorteo extraordinario de Chances.

Se trata del Sorteo Extraordinario de Números Bajos, cuyo premio mayor está en 125 millones de colones por emisión.

Pero, ¿cómo se juega este sorteo? Es sencillo, se sacan números del 01 al 50, que salen en las bolitas de las tómbolas.

Las combinaciones, es decir, la serie y el número, que salgan de las tómbolas son los favorecidos del sorteo.

En este juego, los participantes tienen más posibilidades de ganar unos colones.

El segundo premio está en 22 millones de colones y el tercero en 10 millones de colones.

Así que, aproveche a participar con su número de la suerte a través del sitio web de la JPS o los chanceros. Recuerde que cada fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero 10.000.

Si usted quiere participar en el Sorteo Extraordinario de Números Bajos, puede comprar su número de la suerte a través de la JPS o algún chancero. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Recuerde que el martes 14 de octubre también habrá un sorteo de Chances. El premio mayor está en 80 millones por emisión, es decir, 160 millones en total.

El sorteo se realizará a las 7:30 p.m. a través de las redes sociales de la JPS.

