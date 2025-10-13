Banco de Costa Rica hace importante anuncio ante la salida de circulación de algunos billetes de ¢1.000

BCR cambiará los billetes de mil colones que saldrán de circulación. (John Durán)

En pocos días saldrán de circulación algunos de los billetes de ¢1.000 que se usan en el país y el Banco de Costa Rica (BCR) hizo un anuncio importante al respecto.

Los billetes de esa denominación que saldrán de circulación son los de las series A y B. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que el importante cambio se dará a partir del 1 de noviembre.

LEA MÁS: ¿Su carro patina al acelerar? Podría ser el clutch y esto le va a salir caro

El BCR informó a sus clientes, y al público en general, que, a partir del 3 de noviembre, recibirá estas denominaciones, para depósito o cambio, en todas sus oficinas a nivel nacional.

Clientes del BCR tienen que seguir estos pasos para cambiar los billetes:

Presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado (si la porta de manera física). La moneda se recibe todos los días en el horario de atención normal de la oficina que el cliente decida visitar.

LEA MÁS: Cada 18 minutos un conductor es multado por estar mal estacionado, ¿sabe de cuánto es la multa?

A partir del 1.° de noviembre de 2025, los billetes de ¢1.000 de las series A y B dejarán de ser válidos como medio de pago. (BCCR)

El monto de los billetes será depositado en sus cuentas de ahorro o corriente. Si el monto es mayor a $10.000 (unos ¢5.017.800), se le pedirá llenar el formulario correspondiente de acuerdo con la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204).

En las cajas de las oficinas BCR pueden realizar gestiones con estos billetes, por ejemplo: pagar un crédito, una comisión o una transferencia, entre otros.

LEA MÁS: Banco de Costa Rica ofrece casas y terrenos con hasta un 50% de descuento

Si no son clientes del BCR el procedimiento es este:

Presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado (si la porta de manera física). Se recibirán de martes a jueves, en el horario de atención normal de la oficina que se decida visitar.

Se ofrece la opción de abrirle una cuenta para que realice el depósito de los fondos y pueda seguir disfrutando de las ventajas y beneficios de ser cliente BCR. Si la persona no desea la apertura de la cuenta, se le recibirán y cambiarán los billetes hasta por un monto de ¢100.000 (cien mil colones) por transacción.

LEA MÁS: ¿Cómo se transmite la fiebre amarilla? Explicación según la OPS

Si le quedan billetes de las serias A y B después del 1 de noviembre, los podrá cambiar en el BCR. (BCCR)

Excepción: Las oficinas recibirán billetes según la dinámica detallada, excepto si es fecha 15 o 30, en este caso:

“Si son clientes del banco: es posible recibir el dinero, pero sujeto a revisión al día siguiente hábil. De este modo, el cliente acepta que se le sume o reste alguna diferencia cuando se realice el conteo por parte del banco.

“Si no son clientes del banco: se recomienda a la persona visitar la oficina al día siguiente, hábil disponible para recepción de la moneda”, informó la institución.

La ubicación y horario de las oficinas del BCR puede consultarlas en su página web oficial www.bancobcr.com en la sección “ubícanos”.