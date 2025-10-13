¿Cómo se transmite la fiebre amarilla? Explicación según la OPS

La Organización Panamericana de la Salud. La fiebre amarilla se transmite por la picadura de mosquitos infectados, según la OPS. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el virus de la fiebre amarilla se transmite únicamente por mosquitos infectados. Estas especies viven en diferentes ambientes: algunos son domésticos y se reproducen cerca de las viviendas, otros son silvestres, habitantes de la selva, y también existen mosquitos semi-domésticos que conviven en ambos espacios.

Tres tipos de transmisión

La OPS identifica tres ciclos principales de transmisión del virus:

1. Fiebre amarilla selvática

Ocurre en las selvas tropicales, donde los monos son el principal reservorio del virus. Mosquitos silvestres, como Haemagogus y Sabethes, pican a estos animales y luego pueden transmitir la enfermedad a personas que trabajan o viajan por el bosque.Este tipo de transmisión es el más frecuente en las Américas.

2. Fiebre amarilla intermedia

Se presenta cuando mosquitos semi-domésticos transmiten el virus tanto a monos como a humanos. Esto genera brotes simultáneos en distintas aldeas de una misma región. Es el tipo de brote más común en África, pero no se ha registrado en el continente americano.

3. Fiebre amarilla urbana

Este ciclo ocurre cuando personas infectadas introducen el virus en zonas densamente pobladas con abundancia de mosquitos Aedes aegypti, y donde gran parte de la población no está vacunada. En estas condiciones, el virus se transmite de persona a persona por medio de los mosquitos. Según la OPS, no se han reportado brotes recientes de fiebre amarilla urbana en las Américas.

Prevención y control

Las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse contra la fiebre amarilla antes de viajar a países endémicos, usar repelente de insectos, ropa de manga larga y mosquiteros para reducir el riesgo de contagio.