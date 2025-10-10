Banco de Costa Rica ofrece casas y terrenos con hasta un 50% de descuento

El Banco de Costa Rica tiene varias propiedades disponibles a la venta con buenos descuentos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Está en busca de un terreno o una casa donde pueda montar un negocio o un hogar? El Banco de Costa Rica tiene buenas noticias, pues dispone de varias opciones en distintos lugares del país y a muy buenos precios.

Y no solo eso, varios terrenos y viviendas tienen descuentos, así que aproveche esta oportunidad para adquirir alguna oferta que tenga la entidad bancaria.

Este medio tomó la libertad de elegir algunas opciones que tienen muy buenos precios, así como descuentos que valen la pena.

Estas son algunas de las viviendas y terrenos que tiene el Banco de Costa Rica a la venta:

Casa en Pococí

El Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta, con buenos descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio Nº 7-105663-000

Ubicación: Guápiles, Pococí, Limón. Barrio Maderos, de la esquina noroeste de las oficinas del PANI Guápiles, 820 metros norte, lote en margen izquierdo.

Guápiles, Pococí, Limón. Barrio Maderos, de la esquina noroeste de las oficinas del PANI Guápiles, 820 metros norte, lote en margen izquierdo. Área del terreno: 205,93 m²

205,93 m² Área de construcción: 160,41 m²

160,41 m² Precio inicial: ¢32.843.000,00

¢32.843.000,00 Descuento 25%

Precio final con descuento: ¢24.632.250,00

¢24.632.250,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Terreno en Pérez Zeledón

El Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta, con buenos descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio Nº 1-717005-000

Ubicación: San Isidro de El General, Pérez Zeledón, San José. De la escuela La Ceniza, 350 metros norte, 500 metros este, 70 metros sur y 80 metros este, lote a mano izquierda con entrada por callejón.

San Isidro de El General, Pérez Zeledón, San José. De la escuela La Ceniza, 350 metros norte, 500 metros este, 70 metros sur y 80 metros este, lote a mano izquierda con entrada por callejón. Área del terreno: 343,00 m²

343,00 m² Precio inicial: ¢10.331.000,00

¢10.331.000,00 Descuento 30%

Precio final con descuento: ¢7.231.700,00

¢7.231.700,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Terreno en Bagaces

El Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta, con buenos descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio Nº 5-223938-000

Ubicación: Mogote, Bagaces, Guanacaste. San Bernardo, de la iglesia 5 km sureste / Quintas La Rivera, de la entrada principal 533 metros suroeste.

Mogote, Bagaces, Guanacaste. San Bernardo, de la iglesia 5 km sureste / Quintas La Rivera, de la entrada principal 533 metros suroeste. Área del terreno: 5.000,00 m²

5.000,00 m² Precio inicial: ¢26.250.000,00

¢26.250.000,00 Descuento 50%

Precio final con descuento: ¢13.125.000,00

¢13.125.000,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Limón

El Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta, con buenos descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio Nº 7-118463-000

Ubicación: Río Blanco, Limón, Limón. 220 metros este de la esquina sureste del Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Vivienda sobre margen izquierdo.

Río Blanco, Limón, Limón. 220 metros este de la esquina sureste del Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Vivienda sobre margen izquierdo. Área del terreno: 522,24 m²

522,24 m² Área de construcción: 161,68 m²

161,68 m² Precio inicial: ¢45.249.000,00

¢45.249.000,00 Descuento 35%

Precio final con descuento: ¢29.411.850,00

¢29.411.850,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Terreno en Sarchí

El Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta, con buenos descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio Nº 2-559252-000

Ubicación: Rodríguez, Sarchí, Alajuela. Sabanilla, de la esquina sur de la iglesia católica, 735 metros suroeste y 318 metros al este por servidumbre agrícola.

Rodríguez, Sarchí, Alajuela. Sabanilla, de la esquina sur de la iglesia católica, 735 metros suroeste y 318 metros al este por servidumbre agrícola. Área del terreno: 5.026,00 m²

5.026,00 m² Precio inicial: ¢23.656.000,00

¢23.656.000,00 Descuento 35%

Precio final con descuento: ¢15.376.400,00

¢15.376.400,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en San Mateo

El Banco de Costa Rica tiene varios terrenos y casas disponibles a la venta, con buenos descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio Nº 2-301845-000

Ubicación: San Mateo, San Mateo, Alajuela. Aproximadamente 200 metros norte y 50 metros este de la esquina noreste del parque central.

San Mateo, San Mateo, Alajuela. Aproximadamente 200 metros norte y 50 metros este de la esquina noreste del parque central. Área del terreno: 227,82 m²

227,82 m² Área de construcción: 144,50 m²

144,50 m² Precio inicial: ¢27.946.000,00

¢27.946.000,00 Descuento 30%

Precio final con descuento: ¢19.562.200,00

¢19.562.200,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

