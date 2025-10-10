¿Va a comprar este fin de semana en la feria? Estos productos subieron de precio

El CNP informó que algunos productos aumentaron de precio en las ferias del agricultor, en comparación a la semana del 22 al 26 de setiembre. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

¿Va a salir al supermercado o a la feria del agricultor este fin de semana? Prepare su billetera porque algunos productos aumentaron de precio, según el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Cada semana, el CNP actualiza los precios de los principales productos que consume la población, como frutas, verduras y las carnes.

Con respecto a la semana del 29 de setiembre al 3 de octubre, el producto que más aumentó de precio en las ferias del agricultor es el tomate, seguido por el chile dulce y la papa blanca.

El tomate tiene un valor de 777 colones, es decir, tuvo un aumento del 28% en comparación a la semana anterior, que estaba en 607 colones.

En el caso del chile dulce, hubo un aumento del 8.2%, es decir, ahora está en 307 colones, y la papa blanca subió 3.0%, cuyo precio ahora está en 960 colones.

Por otra parte, en los supermercados el precio del chile dulce aumentó un 22.5%. Es decir, pasó de 400 a 490 colones.

Algunos productos también aumentaron de precio en los supermercados, según el CNP. Imagen ilustrativa. (DAMIR SENCAR/AFP)

La cebolla seca amarilla y la papa blanca también aumentaron de precio en los supermercados. El primer producto ahora tiene un valor de 1.608 colones, mientras que la papa está en 1.176 colones.

¿Y las carnes?

El CNP informó que en las carnicerías la carne y el pollo no aumentaron mucho de precio, solo la chuleta económica de cerdo y la pechuga de pollo entera subieron 0.8% y 0.7%, respectivamente, pero esto no afectará mucho el bolsillo de la ciudadanía.

Un tipo de carne aumentó de precio en los supermercados, de acuerdo con el CNP. (ChatGPT/Chat GPT)

Sin embargo, en los supermercados el precio de la chuleta económica de cerdo sí subió. La semana anterior estaba en 2.650 colones, de hecho en ese momento había bajado mucho de precio, y ahora, el precio está en 2.950 colones.

