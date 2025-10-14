Laura Fernández convocó a una conferencia de prensa urgente para revelar que la están espiando

La candidata Laura Fernández denuncia que pusieron un micrófono en su oficina. (Lucía Astorga)

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y quien es representante de la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves, convocó este martes a una conferencia de prensa urgente para revelar que supuestamente la están espiando.

Ella contó que recibió una alerta de que la estaban espiando y que llamó a unos expertos en seguridad para que hicieran una revisión en su oficina, localizada en Pavas, y luego de examinar todo, habrían encontrado un micrófono de alta tecnología escondido en un tomacorriente.

“Es un micrófono de ultratecnología, es un micrófono difícil de encontrar en Costa Rica, según me dijo el equipo de expertos... es un micrófono con transmisor de un vatio, con fuente de poder independiente, tiene una batería, no es cualquier cosa, me dicen que está valorado entre los 2 mil y los 3 mil dólares, que tiene, adicionalmente, un micrófono de alta ganancia, es decir, que aunque es chiquitico, se puede escuchar mucho alrededor y me pueden estar escuchando hasta a un kilómetro de distancia.

La candidata dice que pondrá la denuncia en el OIJ. (Alonso Tenorio)

“Esta es una bajeza, es una porquería, una cochinada y yo como candidata a la presidencia, quiero que el pueblo de Costa Rica vea lo bajo que está cayendo esta campaña electoral”, dijo Fernández.

Desconoce desde cuando estaba el micrófono en la oficina

Ella dijo que no sabe desde cuándo la habrían estado escuchando y que le preocupa que haya tratado temas muy delicados de la campaña y personales.

Ella señaló lo ocurrido como una “violación a su privacidad” y aseguró que este martes iría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a poner la denuncia respectiva.