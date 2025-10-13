Ariel Robles: “Fabricio Alvarado debería renunciar a su candidatura por decencia”

“Un diputado debe ser ejemplo en todo momento”, afirmó Ariel Robles. (Alonso Tenorio)

Ariel Robles, el candidato presidencial del Partido Frente Amplio, habló en una entrevista con La Teja sobre las situaciones que enfrentan los diputados Fabricio Alvarado y Alexander Barrantes y fue muy duro con ellos.

Fabricio Alvarado, quien también es candidato presidencial de Nueva República, está en el ojo público porque enfrenta dos denuncias por supuesto abuso sexual, mientras que el oficialista Alexander Barrantes chocó un carro en un parqueo en San José y luego se agarró a golpes con el dueño del carro. El hecho quedó grabado en un video que se hizo viral.

LEA MÁS: “Es campaña sucia”: Fabricio Alvarado tras acusaciones de abuso sexual

El legislador dice que Fabricio Alvarado debería dejar su candidatura

Robles dijo que el caso de Alvarado es muy grave y no puede pasarse por alto. El diputado fue denunciado por supuestamente abusar de una niña de 13 años cuando él tenía 32.

Ariel Robles fue muy duro al referirse al diputado Fabricio Alvarado

“Ante eso lo mínimo es la decencia, a mí me parece indefendible... Estas personas con estas prácticas son depredadores sexuales y no se detienen, muy posiblemente van a salir más casos. Lo que uno pensaría ante eso es que, por decencia, por vergüenza, Fabricio Alvarado debería dejar su curul, pero debería dejar también la candidatura y enfrentar los cargos.

LEA MÁS: Diputado Alexander Barrantes revela cuánto pagó tras choque y pelea en parqueo y responde si había tomado

“Creo que don Fabricio debería apartarse del escenario político, es lo mínimo para dar muestras de que quiere realmente que se esclarezca la situación, lo mínimo sería renunciar a su inmunidad, pero alguien como él no debería ser ejemplo de política.

Fabricio Alvarado enfrenta dos denuncias por abuso sexual. (Rafael Pacheco)

Robles dice que Alexander Barrantes representa una vergüenza

Ariel también se refirió al escándalo de Alexander Barrantes y aseguró que representa una vergüenza.

“Increíble lo del diputado Barrantes, hay una parte que me preocupa, el resto me parece una bajeza, le resta prestigio a la importancia de ocupar un cargo público, y lo digo porque mi mamá era maestra y cuando iba a algún lado no se tomaba ni una cerveza tranquila porque decía que aunque fuera en su tiempo libre, nunca dejaba de ser maestra y era un ejemplo para otras personas. Ser diputado también tiene esas implicaciones. Uno tiene que tener mucho cuidado en no excederse en estas cosas".

LEA MÁS: ¿Qué decisión tomó Pilar Cisneros sobre diputado Alexander Barrantes tras pelea en parqueo?

“Me parece una vergüenza, pero también me parece preocupante que un diputado de gobierno, como Alexander Barrantes, tenga frenado un proyecto de ley en Asamblea Legislativa para resolver el problema del sector arrocero. Los arroceros se vienen desde sus casas en las zonas rurales, duermen frente a la Asamblea Legislativa y mientras ellos están durmiendo afuera del Congreso, un representante popular como lo es él, se va a pegar una fiesta a la misma hora y a pelearse en un parqueo, y lo que es preocupante es que venga un empresario, saque mil dólares en efectivo, le dé 800 al que le golpeó el carro para mediar el arreglo y que además no llamen al tráfico, porque, evidentemente si a don Alexander le hacen una alcoholemia, va a salir alterada, y eso tendría implicaciones”, dijo el legislador.