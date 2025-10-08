(Video) Fabricio Alvarado vivió minutos incómodos cuando le pidieron en la cara renunciar a la inmunidad

Fabricio Alvarado enfrenta dos acusaciones por abuso sexual. (Rafael Pacheco)

Fabricio Alvarado, el diputado de Nueva República que enfrenta dos denuncias por abuso sexual, pasó momentos muy incómodos este miércoles en el plenario legislativo.

El legislador liberacionista, Francisco Nicolás, le pidió que renunciara a su inmunidad. Lo hizo enviándole una nota firmada por varios compañeros de la fracción verdiblanca y anunciándole que presentaría una moción para analizar el tema.

“Le pedimos que renuncie a su inmunidad... se lo pedimos como un acto de respeto a la niñez, como un acto de respeto a las mujeres de este país, a usted mismo y a todo lo que ha dicho durante muchos años de que los niños se respetan.

“Es lamentable don Fabricio, que por estar en su condición de diputado, la justicia, que debe ser igual para todos los costarricenses, no puede avanzar con la verdad”, dijo Nicolás en el plenario.

LEA MÁS: Historias de abuso sexual estremecen en la Asamblea Legislativa: vea la ropa que usaban las víctimas

Francisco Nicolás le pidió a Fabricio Alvarado renunciar a la inmunidad. (José Cordero)

El legislador aseguró que si en realidad Fabricio es inocente, como él sostiene, lo mejor que puede hacer es renunciar a la inmunidad para que se defienda y limpie su nombre.

“Este es un hecho grave, se trata de una mujer que dice que cuando tenía 13 años fue abusada sexualmente por usted. Eso es suficientemente grave como para que usted mismo no estuviera aquí, estuviera pidiéndole cita al fiscal general y diciéndole: ‘Aquí estoy y me pongo a disposición de la justicia’, dijo.

LEA MÁS: Vacío en la ley hace dudar si el TSE podría “castigar” al presidente Rodrigo Chaves por beligerancia política

“Hoy, desdichadamente para usted, hay dos personas que lo acusan a usted, directamente, como un abusador sexual, y eso es un delito grave don Fabricio; usted conoce de leyes, es más grave que todos los delitos de los que han acusado a Rodrigo Chaves Robles, porque, al final, a él se le acusa de actos de corrupción y favorecimiento y, al final, la que se ve afectada es la Hacienda Pública y la imagen del funcionario público... pero cuando se abusa de un menor de edad se daña una vida, se daña una inocencia”, agregó el liberacionista.

Fabricio Alvarado dice que no puede renunciar a la inmunidad

Alvarado respondió a lo solicitado y dijo que quienes le piden que renuncie a la inmunidad son unos ignorantes porque eso no es posible.

Los minutos incómodos que vivió el diputado Fabricio de Alvarado

“No me voy a referir a los juicios de valor, solo les digo que ya me sentenciaron a un juicio, qué dicha que ustedes son diputados y no jueces.

“No me estoy escondiendo, no estoy atrasando ningún proceso, estoy enfrentándolo desde el primer momento y eso lo puede confirmar la Fiscalía”, aseguró Fabricio.

También dijo que él no puede renunciar a la inmunidad porque la ley no da esa posibilidad. Tendrá que llegar una acusación de la Fiscalía, pasando por la Corte Suprema de Justicia, para que él pudiera tomar la decisión de renunciar a la inmunidad.