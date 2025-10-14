Ministerio de Salud alerta a la población para que no consuma estos panes

El Ministerio de Salud alerta sobre unos panes sin registro sanitario. (Rafael Pacheco)

Si a usted le gusta comer pan, tiene que ver la alerta sanitaria que envió el Ministerio de Salud para que no coma de estos, porque podría afectar su salud.

Las autoridades, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario y por solicitud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, alerta a la población en general sobre la comercialización de productos de panadería de la marca panadería Vega, sin registro sanitario, entre los cuales se encuentran quesadillas, pan casero, bollas, pupusas entre otros, los cuales se muestran a continuación:

“De acuerdo con los resultados de inspecciones realizadas por el Área Rectora de Salud Alajuela 2, se encontró que los productos de panadería Vega están siendo comercializados con el número de registro sanitario 1352-2021, el cual corresponde a un permiso de funcionamiento de un minisúper, no a un registro sanitario válido para productos alimenticios.

LEA MÁS: Contraloría sanciona al director de Bomberos Héctor Chaves con 30 días sin salario

“Esto implica que: No están registrados ante el Ministerio de Salud como productos alimenticios, además, se desconoce el lugar y las condiciones sanitarias bajo las cuales se elaboran.

También, representan un riesgo para la salud pública, ya que no hay garantía de inocuidad, ni cumplimiento de normas sanitarias.

Según la Ley General de Salud N.º 5395, está prohibida la importación, elaboración, comercialización y uso de productos sin registro sanitario.

LEA MÁS: ¿Cuándo iniciaría la vacunación contra la fiebre amarilla en Costa Rica? Esto dice la Caja

Estos son los panes que no se deben consumir. (Cortesía)

Recomendaciones por la alerta sanitaria:

- Evitar comprar o consumir producto de panadería bajo la marca Panadería Vega, registro # 1352-2021.

- En caso de tener productos de la marca antes mencionada, desecharla.

- Verifique el número de registro sanitario de cualquier producto antes de utilizarlo, por medio del siguiente enlace https://registrelo.go.cr/reports/12

- Denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos, personas que se sospeche están comercializando estos productos. Para ello puede acudir al Área Rectora de Salud más cercana o escribir al correo electrónico unc.correspondencia@misalud.go.cr.