Nacional

¡Cuidado! Salud retira lote de populares tortas de carne para hamburguesa por peligrosa bacteria

De inmediato el Ministerio de Salud inició el retiro de las tortas de carne de los supermercados

Por Eduardo Vega

Si a usted le encanta comprar tortas de carne para hacer hamburguesas o para comer con arrocito y frijoles, es mejor que le ponga mucha atención a esta nota.

Este viernes 29 de agosto el Ministerio de Salud lanzó una alerta sanitaria por la presencia de Salmonella en un tipo y marca de tortas de carne.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, alerta a la población sobre la detección de Salmonella spp en el producto Tortas de Res, marca El Arreo, correspondiente al lote 2507250109, con registro sanitario A-CR22-02746.
Alerta sanitaria del Ministerio de Salud por presencia de salmonella en tortas de carne para hamburguesas. (Cortesía/Cortesía)

Salud confirmó que, el producto Tortas de Res, marca El Arreo, correspondiente al lote 2507250109, con registro sanitario A-CR22-02746, está contaminado con Salmonella.

“Los análisis realizados por el Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del INCIENSA confirmaron la presencia de la bacteria en este lote, lo que incumple con la normativa establecida en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos (RTCA 67.04.50:17).

Si tiene en su casa tortas de carne de El Arreo, fíjese bien en el número de lote. (Cortesía/Cortesía)

“La contaminación fue detectada mediante muestreos en supermercados del país, dentro del programa de control de alimentos que ejecuta el Ministerio de Salud. De inmediato, se coordinó con el fabricante y con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) el retiro del mercado del lote afectado”, explica Salud en un comunicado.

El Ministerio hace las siguientes recomendaciones:

  1. No comprar ni consumir el producto del lote señalado.
  2. Si ya tiene este producto, debe desecharlo o devolverlo al punto de venta.
  3. En caso de haberlo consumido y presentar síntomas como fiebre, diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza o vómitos, acudir al centro de salud más cercano y notificar al Ministerio de Salud al correo: unc.correspondencia@misalud.go.cr.
La salmonella es una bacteria que enferma muy fuerte el cuerpo, tenga cuidado.

La salmonella puede provoca gastroenteritis con síntomas como fiebre, diarrea (algunas veces con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

La gran mayoría de los enfermos logra recuperarse puras tejas, pero otras pueden deshidratarse o que la infección de esta bacteria se le vaya a la sangre y contamine otros órganos ¡Tenga cuidado!

