Técnico en sonido encontró en Ebay un micrófono igual al que habrían puesto en oficina a Laura Fernandez

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, denunció que la habrían puesto un micrófono en su oficina. (Lucía Astorga)

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), denunció que, supuestamente, le habrían puesto en la oficina un “micrófono de alta tecnología” para espiarla.

El hecho ha sido muy polémico y muchas personas dudan de la veracidad de las declaraciones de la política.

Fernández mostró a la prensa el micrófono que le habrían metido a la oficina, el cual habría estado escondido dentro de un tomacorriente por no se sabe cuánto tiempo. Ella dijo que el aparato es carísimo.

En Ebay venden un micrófono igual al que tenía Laura Fernández en la oficina. (Tomada de Internet)

“Es un micrófono de ultratecnología, es un micrófono difícil de encontrar en Costa Rica, según me dijo el equipo de expertos... es un micrófono con transmisor de un vatio, con fuente de poder independiente, tiene una batería, no es cualquier cosa, me dicen que está valorado entre los 2 mil y los 3 mil dólares, que tiene, adicionalmente, un micrófono de alta ganancia, es decir, que aunque es chiquitico, se puede escuchar mucho alrededor y me pueden estar escuchando hasta a un kilómetro de distancia.

El técnico electrónico, Dan Ruiz, encontró uno igual en la página Ebay y esto fue lo que nos dijo al respecto.

“Con la imagen del micrófono rastreé el dispositivo, es un transmisor de FM. Usa dos baterías redondas que son modelo CR 2032.

Este es el dispositivo que según Laura Fernández fue usado para espiarla en su oficina. (Canva)

“Ese transmisor tiene un alcance de unos 700 metros, línea vista, sin obstáculos, ese sería el alcance que tendría”, explicó el técnico. Son baratos porque son comerciales, se pueden conseguir en unos $50 (unos ¢25 mil)“.

Al consultarle a Dan si el hecho de que el micrófono estuviera metido en un tomacorriente reduce sus capacidades, dijo que sí.

“Si estaba dentro de ese receptáculo se minimiza el alcance, podría reducirse unos 100 o 200 metros, pero aun así siempre puede transmitir afuera. Las paredes del local también reducen la señal, pero siempre sale la señal”, detalló.

Laura Fernández hizo una conferencia de prensa para contar que había un micrófono en su oficina. (Lucía Astorga)

Al trabajar en frecuencia FM, Ruiz dijo que la señal se puede capturar por un radio normal, en FM hasta por el radio de un vehículo.

El técnico también dijo que, aunque no estaba seguro de cuánto tiempo podían durar las baterías para que el micrófono estuviera transmitiendo, al ser dos, calculaba que podría ser una semana o un poco más, dependiendo del consumo del aparato.

Dan dice que aunque estos aparatos no son de uso profesional, sí pueden grabar de forma clara porque el micrófono que tienen es muy sensible y sí se puede escuchar claramente una conversación dentro de una oficina.