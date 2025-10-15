Dueño de oficina de Laura Fernández compartió meme sobre micrófonos dos años antes del escándalo

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, dice que la están espiando y pusieron un micrófono en su oficina. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)

Antonio Barzuna, dueño de la casa donde está la oficina de Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), compartió en el 2023 un “meme” sobre un micrófono que cobró relevancia luego de que la política denunciara este martes que supuestamente le pusieron un micrófono en su oficina para espiarla.

En aquel momento, Barzuna compartió en su cuenta de X algo que decía: “Regalo Navideño para empleados públicos. Regleta con micrófono incorporado”, y lo acompañó de una imagen en la que se ve una regleta que llevaba una especie de chip interno.

Ahora que se armó la polémica por el tema del micrófono en la oficina de Laura Fernández, algunas personas recordaron esa publicación y la relacionaron, sobre todo porque el supuesto micrófono encontrado en la oficina de la candidata estaba escondido dentro de un tomacorriente, según la información que dio Fernández en una conferencia de prensa.

Este es el dispositivo que según Laura Fernández fue usado para espiarla en su oficina. (Canva)

Barzuna dice que la publicación no tiene nada que ver con lo de ahora

La Teja contactó a Antonio Barzuna para preguntarle sobre esa publicación y sobre la casa que le prestó a Fernández, y dijo que él estaba concentrado en su campaña como candidato a diputado de PPSO y no en el tema del micrófono, por lo que prefería no referirse.

Le insistimos y al preguntarle sobre la publicación en X de diciembre del 2023, dijo que no recordaba en qué contexto había sido.

La publicación “no tiene nada que ver, probablemente fue un meme que yo compartí hace tres años y no tiene absolutamente nada que ver con este tema de ahora... ni me acuerdo, no tengo la más mínima idea (del contexto)”, dijo el candidato a diputado.

También le consultamos a Barzuna si él, en algún momento, había puesto micrófonos en la oficina y dijo que no, que “nunca”.

Este es el posteo de Antonio Barzuna sobre micrófonos para funcionarios públicos que ahora llama la atención. (Tomada de X)

El tema del micrófono ha generado muchas dudas, incluso expertos en seguridad, como por ejemplo el exsubdirector del OIJ y exministro de Seguridad, Gustavo Mata, dijeron que la manipulación de la situación y del micrófono fueron terribles, ya que la candidata tocó y permitió que otras personas también tocaran el micrófono y estuvieran en el lugar donde se habría dado el hecho, antes de poner la denuncia en el OIJ, por lo que las evidencias habrán desaparecido o se habrían alterado.

La Teja envió varias preguntas a la candidata presidencial, relacionadas con el tema del micrófono, por lo que estamos a la espera de las respuestas.