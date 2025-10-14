Esta es la lista de empresas que presentaron objeciones por las frecuencias de radio y televisión

Un montón de empresas presentaron objeciones por las frecuencias de radio y televisión. (Chat GPT)

La Contraloría General de la República (CGR) informó este lunes que recibió 29 recursos de objeción a los carteles de licitación promovidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para la concesión de frecuencias de radio y televisión.

La entidad detalló que tres de los recursos fueron para el concurso de televisión, Licitación Mayor No.2025LY-000003-Sutel; ocho para el concurso de radio AM, Licitación Mayor No.2025LY-000001-Sutel, y 18 para el concurso de radio FM, Licitación Mayor No.2025LY-000002-Sutel.

Por el momento no se dio a conocer los motivos de dichas objeciones.

“Estas licitaciones no se realizan en Sicop de modo que la revisión del expediente se debe hacer desde el sitio web Sutel.

“De acuerdo con la normativa, el plazo que tiene la CGR para resolver los recursos interpuestos es hasta el 29 de octubre de 2025″, informó la Contraloría.

El proceso de renovación de frecuencias ha sido muy polémico. (Shutterstock)

Empresas que presentaron objeciones en dicha contratación pública para FM:

- Herrera Troyo

- Radio Rumbo

- Televisora de Costa Rica (Teletica)

- Cadena Musical

- Cámara Nacional de Radiodifusión

- Temporalidades de la Arquidiócesis de San José

- Cámara Nacional de Radio y Televisión

- Asociación Cristiana Internacional Unción

- Temporalidades Diócesis de San Isidro

- Radiodifusora del Pacífico LTDA

- Cuadrante S.A.

- Grupo Radiofónico TBC S.A.

- Radio Colosal

- Juan Vega 88,7 FM

- Stereo Bahía LTDA

- Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC radio S.A.

- Sonido Latino FM

- Súper Radio FM

Hay empresas de radio y de televisión que están descontentos con el proceso. (Archivo)

Empresas que presentaron objeciones en dicha contratación pública para AM:

- Difusora Rasaca S.A.

- Producciones Castro S.A.

- Cámara Nacional de Radiodifusión

- Cámara Nacional de Radio y Televisión

- Radio Santa Clara

- Radio Victoria Limitada

- Radio Sonora 700 AM

- Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC radio S.A.

Empresas que presentaron objeciones en dicha contratación pública para TV:

- TV diecinueve UHF Sociedad Anónima.

- Televisora de Costa Rica (Teletica)

- Cámara Nacional de Radio y Televisión

La Contraloría dijo que, hasta no haber finalizado el plazo para resolver las objeciones, no se referirán a ellas.