Claudia Dobles alza la voz y pide la salida del gobierno del ministro de Seguridad Mario Zamora

Claudia Dobles pide la salida del gobierno del ministro de Seguridad, Mario Zamora. (Marvin Caravaca)

Claudia Dobles, candidata a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Coalición Agenda Ciudadana, pidió este miércoles la salida del gobierno del ministro de Seguridad, Mario Zamora y del viceministro de la misma cartera, Erick Manuel Jiménez Steller.

Ella dice que hay que tomar acciones inmediatas ante la crisis de seguridad que vive el país y que estos jerarcas no han logrado buenos resultados en su gestión, por lo que deben renunciar, o ser despedidos.

Además, señala que el viceministro ha tenido graves cuestionamientos de su tiempo como fiscal, y por su papel en desbaratar el servicio de Guardacostas.

Dobles informó también que envió una carta a cada una de las candidaturas presidenciales en la que hizo un llamado vehemente para que se sumen a acuerdos mínimos que Costa Rica merece en materia de seguridad, y que exijan al gobierno la implementación de acciones urgentes en los últimos siete meses que les queda de gestión.

Dobles dice que Zamora no ha tenido buenos resultados y que debe renunciar o ser despedido. (José Cordero)

Dobles asegura que cuenta con una propuesta integral y robusta para luchar contra la inseguridad que incluye el tema de recursos, tecnología, modernización y revisión de las leyes, infraestructura y prevención.

Ella dice que se deben tomar acciones inmediatas como:

- Activar el Consejo Presidencial de Seguridad Nacional y la coordinación al más alto nivel de todos los cuerpos policiales.

- Retomar los megaoperativos.

- Reubicar la Academia de Guardacostas en Quepos.

- Reubicar el Punto de Control y los grupos operativos de Guardacostas en Bahía Drake (zona de mar) para invertir en más puestos fijos, más movilidad, inteligencia y cooperación internacional.

- Reinstalar la operación de la Policía de Control de Drogas en todos los puertos del país.

Claudia Dobles envió una carta a todos los candidatos presidenciales para hablar de seguridad. (Cristian Mora)

- Girar los recursos ya aprobados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fondos legalmente asignados. Durante el 2023 y 2024 se registra la retención de transferencias al OIJ, y una injustificada ejecución presupuestaria lenta y parcial.

- Presentar un presupuesto extraordinario para seguridad con el fin de financiar patrullas, motocicletas, equipamiento para cuerpos policiales y delegaciones.