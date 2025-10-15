Política

Claudia Dobles alza la voz y pide la salida del gobierno del ministro de Seguridad Mario Zamora

Claudia Dobles, candidata presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Coalición Agenda Ciudadana, pide la salida del gobierno del ministro de Seguridad, Mario Zamora y del viceministro Erick Manuel Jiménez Steller

Por Rocío Sandí
Coalición Agenda Ciudadana, PAC
Claudia Dobles pide la salida del gobierno del ministro de Seguridad, Mario Zamora. (Marvin Caravaca)

Claudia Dobles, candidata a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Coalición Agenda Ciudadana, pidió este miércoles la salida del gobierno del ministro de Seguridad, Mario Zamora y del viceministro de la misma cartera, Erick Manuel Jiménez Steller.

Ella dice que hay que tomar acciones inmediatas ante la crisis de seguridad que vive el país y que estos jerarcas no han logrado buenos resultados en su gestión, por lo que deben renunciar, o ser despedidos.

Además, señala que el viceministro ha tenido graves cuestionamientos de su tiempo como fiscal, y por su papel en desbaratar el servicio de Guardacostas.

Dobles informó también que envió una carta a cada una de las candidaturas presidenciales en la que hizo un llamado vehemente para que se sumen a acuerdos mínimos que Costa Rica merece en materia de seguridad, y que exijan al gobierno la implementación de acciones urgentes en los últimos siete meses que les queda de gestión.

26/09/2025, San José, Barrio Escalante, el gobierno presenta el financiamiento para su proyecto de Tren Eléctrico.
Dobles dice que Zamora no ha tenido buenos resultados y que debe renunciar o ser despedido. (José Cordero)

Dobles asegura que cuenta con una propuesta integral y robusta para luchar contra la inseguridad que incluye el tema de recursos, tecnología, modernización y revisión de las leyes, infraestructura y prevención.

Ella dice que se deben tomar acciones inmediatas como:

- Activar el Consejo Presidencial de Seguridad Nacional y la coordinación al más alto nivel de todos los cuerpos policiales.

- Retomar los megaoperativos.

- Reubicar la Academia de Guardacostas en Quepos.

- Reubicar el Punto de Control y los grupos operativos de Guardacostas en Bahía Drake (zona de mar) para invertir en más puestos fijos, más movilidad, inteligencia y cooperación internacional.

- Reinstalar la operación de la Policía de Control de Drogas en todos los puertos del país.

Claudia Dobles se refirió al proyecto del tren eléctrico. Atrás, sus candidatos a vicepresidentes Andrea Centeno y Luis Felipe Arauz.
Claudia Dobles envió una carta a todos los candidatos presidenciales para hablar de seguridad. (Cristian Mora)

- Girar los recursos ya aprobados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fondos legalmente asignados. Durante el 2023 y 2024 se registra la retención de transferencias al OIJ, y una injustificada ejecución presupuestaria lenta y parcial.

- Presentar un presupuesto extraordinario para seguridad con el fin de financiar patrullas, motocicletas, equipamiento para cuerpos policiales y delegaciones.

