Claudia Dobles presenta sus candidatos a la vicepresidencia: una experta en mercadeo y un líder agrícola

Claudia Dobles Camargo, candidata a la presidencia por la Coalición Agenda Ciudadana, anunció este jueves las personas que la acompañarán en las vicepresidencias, en un eventual gobierno.

Se trata de la MSc. Andrea Centeno Rodríguez, candidata a la primera vicepresidencia de la República, y el Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini, candidato a la segunda vicepresidencia de la República.

LEA MÁS: Pilar Cisneros no ve nada de malo en que Arnold Zamora revelara nombre de denunciante de abuso sexual

Claudia Dobles presentó sus candidatos a las vicepresidencias. (Marvin Caravaca)

Andrea Centeno Rodríguez, exdirectora de Comunicación y Mercadeo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), es oriunda de la comunidad de Cariari, Pococí en Limón, y líder senior en gerencia de proyectos, comunicación estratégica, procesos de transformación e Inversión Extranjera Directa.

LEA MÁS: Aresep aprueba rebaja en las tarifas de buses, ¿cuánto se sentirá en el bolsillo de los ticos?

Es máster en Comunicación y Mercadeo, y fue presidenta ejecutiva y CEO de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Cuenta con 25 años de carrera en el sector público y privado, con una especialización en impulsar el posicionamiento país y la Inversión Extranjera Directa (IED), así como en transformaciones institucionales, y en temas claves de competitividad, entre ellos talento, facilitación de negocios y modernización.

Andrea Centeno es experta en mercadeo y oriunda de Limón. (Marvin Caravaca)

Por su parte, Luis Felipe Arauz Cavallini, es un destacado profesional en el campo de la agricultura y la ciencia agropecuaria. Su trayectoria incluye ser profesor investigador en la Universidad de Costa Rica (UCR), y decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.

LEA MÁS: Comex presupuesta gastar ¢1.700.000 en máquina de capuchinos para oficina del ministro

Es ingeniero agrónomo y biólogo, y posee un doctorado en Fitopatología por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Fue ministro de Agricultura y Ganadería, y ha sido directivo en varias organizaciones agrícolas y coordinador de acciones de cooperación internacional en el sector agropecuario.

Luis Felipe Araus es un líder del sector agrícola. (Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Video de Arnold Zamora sobre denuncia de abuso sexual podría meterlo en problemas a él y al gobierno

“Para mí es un gran orgullo estar acompañada de ambos profesionales, que tienen una visión país de crecimiento para todas las personas, con propuestas para mejorar las oportunidades de empleabilidad, de apostar por la tecnología y nuestro liderazgo internacional, y también de honrar e invertir en nuestras raíces y en nuestra seguridad alimentaria”, dijo Dobles

Ambas candidaturas a la vicepresidencia serán ratificadas el próximo sábado 27 de setiembre, en la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC).