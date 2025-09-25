Aresep aprueba rebaja en las tarifas de buses, ¿cuánto se sentirá en el bolsillo de los ticos?

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó rebajas entre los ¢5 y los ¢50 en las tarifas de autobús, algo que agradecerá el bolsillo de todas las personas que usan ese servicio público.

La entidad detalló que la rebaja se aplicará para 46 de cada 100 de las tarifas de todo el país y la razón principal que pesó en el cambio tarifario fue la baja en el precio de los combustibles.

Aresep aprobó una rebaja en las tarifas de buses. (John Durán)

“Cada semestre, la Aresep revisa la variación en los costos de salarios, combustibles, insumos de mantenimiento (repuestos) y costos administrativos del servicio de autobús. La rebaja aprobada obedece especialmente a la disminución en el precio de los combustibles entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, de un 4,3%.

“De esta manera, se aprobaron rebajas diferenciadas según la categoría de la empresa y si la ruta tiene implementado el sistema de pago electrónico SINPE- TP. Es importante aclarar que las empresas que ya tenían implementado SINPE-TP habían recibido el reconocimiento por primera vez de las comisiones asociadas a este sistema durante el semestre anterior, de manera que la diferencia se debe a una rebaja en la utilización general del sistema de 24,3% a 22,7% por la incorporación de nuevas empresas”, explicó la entidad.

La baja en los precios de los combustibles fue lo que más pesó para el cambio en las tarifas. (Mayela López)

Para que usted tenga claro cómo quedarán las tarifas, aquí le detallamos algunos de los cambios:

La ruta San José - Alajuela pasará de ¢725 a ¢720; la ruta San José - Heredia, por pista, bajará de ¢580 a ¢575. En cuanto a la ruta San José - Paraíso pasará de ¢1.100 a ¢1.095, y la de San José - Puntarenas pasará de ¢3.100 a ¢3.085 (¢15 menos).

La ruta San José - San Isidro de El General pasará de ¢3.925 a ¢3.905 (¢20 menos); la de San José - Limón pasará de ¢3.820 a ¢3.800 (¢20 menos) y la de San José - Liberia bajará de ¢4.715 a ¢4.690 (¢25 menos).

Las nuevas tarifas se aplicarán dos días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Los usuarios pueden consultar las tarifas vigentes de autobús en el portal https://aresep.go.cr/autobus/tarifas/ o a través de la aplicación móvil gratuita “Aresep Contigo”.