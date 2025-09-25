¿Qué es más beneficioso: bañarse por la mañana o antes de dormir?

Bañarse de noche tiene muchos beneficios (instagram/Tomada de Instagram)

La microbiologista Primrose Freestone, de la Universidad de Leicester, sostiene que el baño por la mañana ayuda a eliminar células muertas, sudor y gérmenes acumulados durante la noche, conservando la frescura al despertar. El agua fresca también estimula la circulación y puede contribuir a activar el cuerpo para el día que inicia, esto según O Globo.

Quienes apoyan esta opción mencionan que una ducha matinal puede despejar la mente, mejorar la disposición y dar sensación de limpieza antes de comenzar actividades diarias.

Beneficios del baño nocturno

En el otro extremo, el baño antes de dormir se asocia con efectos relajantes. Al tomar una ducha nocturna, para O Globo, promueve la disminución del estrés acumulado durante el día y ayuda a relajar músculos tensos.

Además, al eliminar suciedad, sudor y contaminantes del día, el cuerpo llega limpio al colchón, lo que puede favorecer una mejor calidad del sueño.Según la ciencia, también un baño tibio nocturno puede facilitar la transición al estado de reposo.

¿Cuál elegir según el objetivo?

Si el objetivo es activarse temprano , despejar la piel y refrescarse después de la noche, la ducha matinal tiene ventaja.

, despejar la piel y refrescarse después de la noche, la ducha matinal tiene ventaja. Si el objetivo es relajarse, prepararse para dormir y liberar tensiones, la ducha nocturna ofrece beneficios claros.

Ambas prácticas no se excluyen mutuamente: muchas personas combinan las dos dependiendo del clima, la rutina diaria o actividades físicas intensas.

