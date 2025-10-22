Claudia Dobles y Laura Fernández reaccionan a los resultados de la primera encuesta del CIEP-UCR

Laura Fernández y Claudia Dobles se refirieron a los resultados de la primera encuesta del CIEP después de que iniciara la campaña electoral. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Las candidatas presidenciales Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se refirieron a los resultados de la primera encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), sobre la intención de voto durante la campaña electoral.

LEA MÁS: Primera encuesta del CIEP-UCR: Laura Fernández lidera la intención de voto, pero los indecisos son los “ganadores”

Según el informe del CIEP, Laura Fernández quedó en primer lugar con un 25%, mientras que el segundo lugar se colocó Álvaro Ramos, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) con un 7%, y en el tercer lugar sale Claudia Dobles con un 3%, el mismo porcentaje de Ariel Robles, del Frente Amplio.

La representante de la coalición Agenda Ciudadana recibió el resultado con mucho positivismo y motivada en seguir trabajando para conseguir los votos necesarios.

“Recibimos el día de hoy de manera muy positiva la última encuesta del CIEP, donde demuestra lo que nosotros estamos sintiendo en la calle, que estamos sumando voluntades, que se nos está sumando cada día más gente y que somos una de las pocas tendencias políticas que tiene crecimiento”, dijo Dobles.

“Seguiremos redoblando esfuerzos, iremos casa por casa, conversación por conversación, para dejarle saber a la gente que tenemos el mejor equipo, con solidez técnica, con experiencia en el sector privado y público, pero sobre todo, con muchísima decencia y muchísimas ganas de trabajar y sacar a este país adelante”, añadió.

Cabe destacar que en la encuesta del CIEP publicada un mes antes de que iniciara la campaña electoral, la exprimera dama estaba en sétimo lugar.

Por su parte, la representante del PPSO celebró el hecho de que está en primer lugar.

LEA MÁS: Álvaro Ramos rechaza propuesta de Laura Fernández de suspender garantías individuales

“Continuamos en el primer lugar de estos estudios y eso es gracias al esfuerzo de miles de costarricenses que están trabajando intensamente para que ganemos las elecciones en primera ronda y con muchos diputados. Aquí no hay espacio para triunfalismos, aquí vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para continuar con el cambio que don Rodrigo Chaves ha traído para Costa Rica”, dijo Fernández.

Laura Fernández lidera la encuesta del CIEP de octubre de 2025 con un 25% de la intención de voto. (Rafael Pacheco Granados)

Resultados de la encuesta

Para la encuesta, publicada este miércoles 22 de octubre, se entrevistó a 1.333 personas, del 6 al 15 de octubre, para conocer su intención de voto.

Los expertos analizaron y contabilizaron los datos que los encuestados brindaron vía llamada telefónica, cuyos resultados se reflejaron de la siguiente manera:

Personas indecisas: 55%

Laura Fernández (PPSO): 25%

Álvaro Ramos (PLN): 7%

Claudia Dobles (Agenda Ciudadana): 3%

Ariel Robles (FA): 3%

Los otros candidatos, por ejemplo, Fabricio Alvarado de Nueva República, Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP) y Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos, no superaron el 1% de la intención de voto.

Por otra parte, el 60% de los encuestados tampoco saben por cuál partido político votar para las diputaciones de la Asamblea Legislativa; sin embargo, el 14% señaló que apoyaría al PPSO, mientras el 8% por el PLN y el 6% por Frente Amplio.

Esta encuesta tiene como margen de error más o menos 2,7 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

LEA MÁS: TSE advierte al gobierno sobre límites en el uso de videos durante la campaña electoral