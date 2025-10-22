Álvaro Ramos rechaza propuesta de Laura Fernández de suspender garantías individuales

El candidato presidencial Álvaro Ramos rechazó la propuesta de Laura Fernández sobre suspender las garantías individuales. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, se refirió a la propuesta de Laura Fernández, la candidata del Partido Pueblo Soberano, sobre suspender las garantías individualesen un eventual gobierno suyo.

Resulta que el viernes 17 de octubre la candidata realizó una conferencia de prensa para presentar su plan de gobierno. En dicho evento, ella habló sobre las acciones que realizaría en materia de seguridad, y uno de los puntos era suspender las garantías individuales, en caso de que la violencia empeorara en el país.

“¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Significa que si la cosa se pone muy fea, que ni Dios lo permita, pero que si la cosa se llega a poner muy fea, con inteligencia policial, detectando los barrios de máxima delincuencia, hacer levantar garantías y hacer operativos para sacar a estos malandros de circulación", indicó Fernández.

Ante esas declaraciones, Ramos dio un fuerte mensaje sobre la realidad de la propuesta de la candidata presidencial del PPSO.

“No estamos de acuerdo de ninguna manera con la suspensión de garantías individuales. Nuestro partido no lo apoyará ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo. Nunca habrá los votos de nuestra parte para apoyar una idea así”, dijo.

“Si usted creyó que era incómodo en la pandemia, no poder sacar el carro o no poder ir al parque porque estaba restringido, imagínese lo que va a ser la suspensión de garantías individuales. Imagínese a la policía entrando a su casa sin tener que pedirle permiso a un juez, o prohibirle a usted salir de su casa sin tener ninguna orden judicial”, añadió.

Laura Fernández anunció que en su eventual gobierno suspendería las garantías individuales si es que las cosas se ponen "feas". (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Costa Rica en peligro

El candidato del PLN también señaló el peligro que corre el país con las propuestas del PPSO, así como las ideas que emiten los actuales representantes del chavismo.

“Te hablan una semana de suspender garantías individuales y otra semana de desterrar a todos los que pensamos diferentes”, indicó Ramos, refiriéndose a las declaraciones del diputado oficialista Jorge Antonio Rojas, quien amenazó con el destierro a los opositores de Rodrigo Chaves durante su intervención en el plenario hace unas semanas.

Rojas pidió a las personas que no están de acuerdo con la línea chavista a que hicieran las maletas y se fueran del país, sino el “pueblo costarricense” los iba a desterrar.

“Dejen gobernar, que las instituciones funcionen correctamente, de lo contrario, hagan maletas y salgan de este país por su propia voluntad antes de que el pueblo costarricense los destierre. No jalen más el rabo a la ternera”, dijo el diputado.

