Yessenia Reyes confesó que mientras conocía a César Abarca tenía otras citas

La bailarina reveló que mientras se conocían, ambos tenían otras citas antes de formalizar su relación. (Instagram)

La bailarina de Mira quién baila Costa Rica, Yessenia Reyes, rompió el silencio sobre su relación con César Abarca y nos dio algunos detalles que nos dejaron con la boca abierta.

Después de años de amistad y complicidad en la pista de baile, confesó que mientras se conocían y evaluaban dar el paso al amor, ambos mantenían otras citas.

“Es que la gente no sabe, pero en realidad fuimos amigos muchos años y además compañeros de baile por tanto tiempo, que dar el paso para decir ‘sí’ no fue fácil. Nos gustamos, sí, nos queremos, pero queremos una relación o queremos seguir siendo amigos y profesionales, fue algo que nos costó demasiado. La gente cercana nos decía: ‘¿Por qué se cuestionan todo?’.

Yessenia Reyes y César Abarca cumplieron dos meses de relación. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Cada uno hizo su vida; yo salí con otras personas, César también. Era algo que se consideraba, pero nunca se daba el paso. Al final, la vida y Dios nos dieron el camino. Dijimos: ‘ok, nos vamos a arriesgar a esto, con Dios de la mano y sabiendo que ya teníamos el ochenta por ciento del camino porque nos conocemos más que cualquier otra relación que iniciara’. Llevamos dos meses y estamos superfelices”, confesó Yessenia a este medio.

Cuando se le preguntó qué los llevó a dejar de ver a otras personas, Yessenia explicó:

“Cuando vimos al otro en peligro con alguien más, ya se sentía feo. Era una realidad que podía pasar y ninguno de los dos nos queríamos perder. Al fin y al cabo, dijimos: ‘¿Para qué complicarnos metiendo a otras personas aquí, cuando lo que tenemos puede ser muy especial?’. ¿Quién soportaría viajar con su mejor amigo y quedarse en el hotel con él sin que fuera raro? Entonces acordamos que Dios nos estaba guiando y seguimos su señal”.

Hoy, la pareja disfruta de una relación formal basada en cariño, confianza y respeto mutuo, consolidando un vínculo que nació de la amistad, el compañerismo y la complicidad en los escenarios de baile.