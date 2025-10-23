Yessenia Reyes confesó que mientras conocía a César Abarca tenía otras citas

La bailarina de Mira quién baila Costa Rica, Yessenia Reyes, rompió el silencio sobre su relación con César Abarca y nos dio algunos detalles que nos dejaron con la boca abierta.
Después de años de amistad y complicidad en la pista de baile, confesó que mientras se conocían y evaluaban dar el paso al amor, ambos mantenían otras citas.
“Es que la gente no sabe, pero en realidad fuimos amigos muchos años y además compañeros de baile por tanto tiempo, que dar el paso para decir ‘sí’ no fue fácil. Nos gustamos, sí, nos queremos, pero queremos una relación o queremos seguir siendo amigos y profesionales, fue algo que nos costó demasiado. La gente cercana nos decía: ‘¿Por qué se cuestionan todo?’.
“Cada uno hizo su vida; yo salí con otras personas, César también. Era algo que se consideraba, pero nunca se daba el paso. Al final, la vida y Dios nos dieron el camino. Dijimos: ‘ok, nos vamos a arriesgar a esto, con Dios de la mano y sabiendo que ya teníamos el ochenta por ciento del camino porque nos conocemos más que cualquier otra relación que iniciara’. Llevamos dos meses y estamos superfelices”, confesó Yessenia a este medio.
Cuando se le preguntó qué los llevó a dejar de ver a otras personas, Yessenia explicó:
“Cuando vimos al otro en peligro con alguien más, ya se sentía feo. Era una realidad que podía pasar y ninguno de los dos nos queríamos perder. Al fin y al cabo, dijimos: ‘¿Para qué complicarnos metiendo a otras personas aquí, cuando lo que tenemos puede ser muy especial?’. ¿Quién soportaría viajar con su mejor amigo y quedarse en el hotel con él sin que fuera raro? Entonces acordamos que Dios nos estaba guiando y seguimos su señal”.
Hoy, la pareja disfruta de una relación formal basada en cariño, confianza y respeto mutuo, consolidando un vínculo que nació de la amistad, el compañerismo y la complicidad en los escenarios de baile.