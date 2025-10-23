Gala de este domingo de Mira quién baila será muy especial y de película

Prepárese para sacar las palomitas, porque este domingo Mira quién baila (MQB) promete una gala digna de Hollywood.

A partir de las 7 p. m., los televidentes serán testigos de la sétima gala de la segunda temporada, una noche que no solo traerá brillo y emoción, sino que también definirá a los dos nominados para la próxima eliminación.

La producción de Teletica tiene todo listo para montar un verdadero espectáculo de cine, donde cada pareja se meterá en la piel de íconos del sétimo arte, con coreografías inspiradas en películas inolvidables.

Randall "Chiqui" Brenes fue el último eliminado de Mira quién baila. Este domingo anunciaran a los nuevos sentenciados. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Y como buen estreno de alfombra roja, la velada arrancará con un opening inspirado en el clásico Grease, ese musical que marcó generaciones y que pondrá a todos a mover el pie desde el primer acorde.

Pero eso apenas será el calentamiento, porque luego cada pareja tendrá su propia “escena estelar”:

Música de película

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña revivirán la magia de Dirty Dancing con “The Time of My Life”. Una presentación que promete romance, pasión y ese levantamiento final que todos intentamos hacer alguna vez en la piscina.

Katherine Campbell y Erick Vázquez se meterán en la piel de The Bodyguard, con una rumba y danza contemporánea que promete tocar corazones.

Ericka Morera y Javier Acuña serán pura pasión este domingo con el tema de película que les tocó. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez llegarán más raros que nunca, porque les toca homenajear a Los Locos Adams. Freestyle con paso doble, humor y un toque macabro para robarse las risas.

Mariana Uriarte y Michael Rubí se lanzarán al mar (esperemos sin iceberg) con una danza contemporánea inspirada en Titanic. Romance, drama y lágrimas aseguradas.

Pura energía

Jeff On y Alhana Morales serán pura energía con La Máscara. Con mambo y mucho “Hey Pachuco”, seguro la pista se llena de locura y color.

Mira quién baila regresa a su horario normal de las 7 p.m. este próximo domingo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez apostarán por algo más oscuro: El Guasón. Un vals cargado de misterio, dramatismo y actuaciones de película.

Y para cerrar con broche ardiente, Neto Rangel y Jahzell Acevedo se pondrán sensuales con 50 Sombras de Grey, mezclando rumba y vals en una coreografía que promete subir la temperatura.

Así que este domingo, la pista de Mira quién baila se convertirá en un auténtico set de cine, con drama, romance, comedia y mucha pasión.