Isaac Rovira, juez de Mira quién baila, nunca había sentido un temblor como el de este martes

El juez español de Mira quién baila Costa Rica contó cómo vivió el fuerte temblor. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El español Isaac Rovira, juez del programa Mira quién baila Costa Rica, se llevó un tremendo susto con el temblor de 6,1 grados que sacudió al país la noche del martes.

“¿Notaron lo que yo noté? Yo nunca había sentido un terremoto como el que acabo de sentir, se movió todo el hotel, ¡ufff, qué susto!”, dijo Rovira en su cuenta de Instagram, minutos después del fuerte sismo.

Varios de sus seguidores le aclararon que no se trató de un terremoto, sino de un temblor, pero el español no dudó en responder con humor y asombro:

“Temblor, terremoto, en España no hay. Para mí esto es un terremoto, ¡se movió mucho!”.

El comentario generó una ola de reacciones entre los usuarios costarricenses, quienes se lo tomaron con gracia y aprovecharon para explicarle que los ticos ya están bastante acostumbrados a estos sustos.

Rovira, quien lleva semanas en el país por su participación en el programa, aseguró que jamás había vivido una experiencia similar. “En España no hay temblores así”, comentó.

Aunque el movimiento sacudió buena parte del territorio nacional, no se reportaron daños graves, aunque sí dejó al juez “con el corazón acelerado”.