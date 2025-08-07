Exjuez de Mira quién baila se vino a pasear a Costa Rica con muy buena compañía.

Isaac Rovira, exjuez del programa Mira Quién Baila, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Costa Rica junto con su esposa, Sarai Xicola.

La pareja llegó hace unos días al país y, recientemente, se hospedó en unas cabañas ubicadas en las faldas del volcán Poás.

Este miércoles, continuaron su aventura en playa Esterillos Oeste, en Puntarenas, desde donde Rovira compartió varias imágenes del paradisíaco lugar.

Isaac Rovira y su esposa, Sarai Xicola, han disfrutado mucho el viaje. (Isaac Rovira/Instagram)

En un video publicado por el bailarín, relató la experiencia que vivieron frente al mar.

“Y justo en frente del hotel, esta maravilla, este paraíso. Literalmente, solos en la playa”, comentó entusiasmado.

Este destino de arena gris es muy buscado por turistas, ya que es ideal para caminar, relajarse, disfrutar de la naturaleza y apreciar la vida marina en las piscinas naturales.