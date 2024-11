Jueces de Mira Quién Baila sacaron sus pasos prohibidos y los llenaron de halagos

Jueces de MQB sacaron sus prohibidos y esto dicen de las ticas tras lluvia de halagos.

Isaac Rovira y Toni Costa generaron muchas y muy buenas sensaciones, al punto que salieron halagados al protagonizar el opening en la décima gala del programa Mira quién baila, de Teletica.

Los jueces españoles lucieron elegantes trajes negros con detalles en rojo, que combinaron perfectamente con los vestidos de las bailarinas, y fueron parte de una coreografía inspirada en la película Misión Imposible.

Isaac Rovira y Toni Costa robaron miradas en Mira quién baila.

Al finalizar la competencia, hay un tiempo para que las personas puedan tomarse fotografías y compartir con los jueces, famosos y bailarines, y entre los más solicitados estuvieron Isaac y Toni.

Todas corrían por tener una foto con ellos y en redes hubo muchos comentarios como: “Superespectacular”, “Qué bello, me encantó”, “Espectaculares los dos, bailaron muy bien, pero me encantó Toni, está muy guapo”, así que quisimos preguntarles qué opinaban de tanto cariño por parte de las ticas.

“Un privilegio, una maravilla, el cariño que recibo siempre se agradece muchísimo, yo siempre con la mejor disposición para ellos, porque una foto no cuesta nada y un video tampoco o llamar a un familiar, porque son momentos para ellos y me he considerado muy accesible”, comentó el actor y bailarín Toni Costa.

Toni Costa tiene muchas admiradoras en el país.

Con respecto a las ticas que sueñan con tener una foto con él, dijo estar muy agradecido y recalcó que “son tremendas”, entre risas, pero él se describió muy encantado y “enamorado de todas”, y recalcó que lo agradece de corazón.

“El pura vida se queda corto, porque yo no he presenciado ningún mal gesto, ninguna pelea. En la calle la gente es muy amable, aquí en el canal es una familia increíble, de verdad que Costa Rica me caló demasiado en el corazón, me voy muy enamorado de Costa Rica”, agregó Toni.

Por su parte, el experimentado bailarín y entrenador, Isaac, nos contó que apenas se está acostumbrando a este mundo donde muchas desean una foto o darles algún mensajito, ya sea de apoyo o de admiración.

Isaac Rovira no se queda atrás y se va enamorado de Costa Rica.

“Ahora que estamos en la gala diez me estoy empezando a acostumbrar un poquito, pero la verdad soy una persona normal y corriente que viene del mundo de la danza y del baile, es la primera vez que trabajo en televisión y vengo a hacer mi trabajo lo mejor que sé y a disfrutar”, señaló el también español.

Rovira destacó que, si eso es lo que gusta a la gente, él se siente feliz. Le resulta extraño que le pidan fotos, le escriban y lo admiren, porque nunca le había pasado, pero lo considera una recompensa que agradece profundamente. Además, comentó que el pura vida se queda corto para describir su experiencia en el país.