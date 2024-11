Naomy Valle la vio fea en Mira Quién Baila, pero sacó la casta y ganó un premio

Naomy Valle estuvo en aprietos en MQB, pero sacó la cara y hasta ganó un premio.

Naomy Valle vivió algo inesperado en su primera presentación de la gala 10 de este domingo en Mira Quién Baila, pero en lugar de echarse para atrás, la joven boxeadora volvió con más fuerza en la segunda vuelta y, junto a su bailarín, Yenier Jiménez, fueron premiados por su esfuerzo.

El programa comenzó con gran energía y un ambiente festivo, donde cada participante estaba ansioso por sacar sus pasos prohibidos. Naomy se notó muy positiva, se sacó fotos con la gente antes de que iniciara la gala y fue la segunda famosa en salir a bailar.

La boxeadora deslumbró con un espectacular traje amarillo y rojo, que incluía el toque especial de Yenier, su bailarín de esta gala, quien agregó detalles brillantes que lo hicieron lucir aún más impresionante.

En su segunda presentación, Naomy Valle bailó al ritmo de rock and roll.

La pareja le agregó sabor a la noche con un mambo y todo iba perfecto, hasta que, en el cierre de la presentación, la alzada no salió como se esperaba, ya que Valle no logró colocar bien su pie sobre el bailarín; sin embargo, no fue un problema, ya que ambos supieron cómo reaccionar y salir adelante con gran actitud.

“Bueno son cosas que pasan, la última alzada del final del mambo no nos salió, pero gracias a Dios lo manejamos superbién y terminamos bien, más que gané el wow, entonces me siento superfeliz”, nos comentó la atleta nacional.

Nao nos contó que se sintió muy a gusto con Yenier, destacando la conexión que tuvieron, a pesar de no ser su bailarín original. También recalcó que le encantaron las coreografías y su emoción por estar en la final es muy notoria.

El próximo domingo se llevará a cabo la semifinal del programa del 7, donde están nominadas Lynda Díaz y Lisbeth Valverde. De ellas, una pasará a la final, la cual se unirá a Naomy Valle, Diego Bravo y Mimi Ortiz.