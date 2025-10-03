Isaac Rovira vivirá una gala muy especial este domingo en Mira quién baila por un par de visitas que recibió

El español Isaac Rovira, juez de Mira quién baila, está feliz de la vida por la visita de su hija y esposa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El español Isaac Rovira, juez de Mira quién baila, vivirá una gala muy especial este domingo, porque tanto su esposa como su hija estarán apoyándolo entre el público presente en el estudio de Teletica.

Su esposa Sarai Xicola y su hija Nina, de 3 años, recién llegaron al país para acompañarlo unos cuantos días.

LEA MÁS: Exjuez de Mira quién baila contó qué es lo que más atesora de su experiencia en Costa Rica

Esta es la primera vez que la pequeña viene a Costa Rica, por lo que será en un viaje que promete ser muy especial y lleno de momentos familiares para ellos.

Rovira, quien ya considera al país como su segunda casa, contó que esta es la segunda visita de su esposa, pues en julio vinieron solos para disfrutar de unas vacaciones en pareja.

“Estuve aquí en San José por trabajo dando unos talleres y cursos de baile y aprovechamos que venía para acá y que mi esposa tenía vacaciones para que viniese ella conmigo, estuvimos por la zona de Guanacaste, estuvimos por las playas y también en la zona de La Fortuna de San Carlos”, mencionó.

El juez español Isaac Rovira está muy feliz de tener a su familia en Costa Rica, quienes lo acompañarán en la gala de Mira quién baila de este domingo. (redes/Instagram)

Visita más especial

El juez español nos reveló que la visita de su familia es mucho más especial porque su pequeña cumple años el domingo 19 de octubre y la idea es regalarle un gran paseo por las playas de Costa Rica.

Estos días intentará llevar a su esposa e hija a que conozcan el parque nacional Manuel Antonio, en Quepos, y además, quiere ir a explorar la provincia de Limón, propiamente la zona de Puerto Viejo, pues según le han dicho, son lugares que no puede dejar de conocer.

“El domingo de la gala, el 19 de octubre, cumplirá 4 años y estará acá conmigo porque ellas se van a Barcelona (España) el día 20, entonces celebraremos el cumpleaños de la peque acá”, expresó.

LEA MÁS: Exjuez de Mira quién baila se vino a pasear a Costa Rica con muy buena compañía

En esta cuarta gala de Mira quién baila se conocerá si sale eliminado Daniel Montoya o Thais Alfaro. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Una temporada

Isaac también habló con nosotros sobre cómo ha visto esta segunda temporada del programa de canal 7 y reconoció que la competencia esta vez está más “reñida y divertida” que el año pasado.

Precisamente, la primera temporada de MQB significó su debut como juez en estos formatos de baile, pues antes era él quien competía en programas de España y otros países.

“El año pasado era mi primera experiencia haciendo el trabajo que estoy haciendo, entonces fui aprendiendo sobre la marcha, pero este año vengo con las ideas mucho más claras, aprendido y mucho más tranquilo, por lo que me siento en esta temporada mucho mejor”, dijo el español.

LEA MÁS: Jueces Isaac Rovira y Toni Costa se despiden así de Costa Rica al terminar Mira quién baila

Isaac Rovira es uno de los cuatro jueces de Mira quién baila de Teletica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este viernes se llevó a cabo el ensayo técnico de la cuarta gala que será este domingo y su hija y su esposa lo acompañaron.

Al igual que en el 2024 se está hospedando en un hotel cercano a La Sabana durante todo lo que dure esta temporada y, además de ser juez, le toca llegar a los ensayos de las parejas a dar consejos de posturas y de pasos para que su coreografía luzca mejor en pantalla.