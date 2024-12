Exjuez de Mira quién baila contó qué es lo que más atesora de su experiencia en Costa Rica

Isaac Rovira, contó que se llevó mucho de Costa Rica.

El exjuez de Mira quién baila, Isaac Rovira, confesó que su paso por el programa le dejó algo más que una experiencia, que siempre llevará en su corazón.

“Para mí el programa fue una experiencia inolvidable, fue un aprendizaje increíble. En este programa yo llegué a transmitir mi conocimiento de lo que más me gusta en este mundo que es bailar”, inició diciendo.

El español contó que durante los tres meses que estuvo en Costa Rica se sintió como en su casa, porque lo trataron más que bien. Además, expresó que el formato le dejó algo muy valioso que guardará en su corazón y es el montón de amigos que le quedaron.

“Me voy muy contento, el programa me dejo muchísimos amigos, tanto detrás de cámaras como adelante. Las personas del programa son una pequeña gran familia desde el que limpia, hasta el que te da el café, los técnicos de cámaras, luces, sonido, presentadores, presentadoras, todo el mundo me trató de maravilla y sé que en cualquier momento que venga a Costa Rica voy a tener un montón de amigos que me van a acoger”, detalló en una entrevista que le dio a la Teja.

Rovira dijo que, aparte de extrañar los lindos paisajes y la comida, lo que va a extrañar más son todos esos amigos que hizo en el canal.

“Voy a extrañar a las personas, eso es lo que más me ha gustado tener aquí”, agregó.

El también bailarín dijo que cuando llegó a Costa Rica venía con miedo y con la sensación de que a las tres o cuatro semanas le iban a dar ganas de volver a su casa.

“La gente de Costa Rica es maravillosa y sé que los voy a tener de amigos para siempre”, comentó.

A pesar de que Rovira se fue el martes, dijo que le gustaría volver al país para la segunda temporada del programa, o bien antes porque le gustaría organizar unas clases de baile para que las personas entrenen con él.

“Me gustaría venir para que las parejas entrenen conmigo y, de una vez, aprovechar para darme unas merecidas vacaciones, porque en estos tres meses pasados no pude conocer mucho de Costa Rica, hasta pienso venir con mi esposa y mi hija (Nina) de tres años”, agregó.

Amistad con Toni Costa

Una de las cosas que nos llamó la atención en la última gala del domingo pasado fue que Isaac se despidió de Toni Costa con un gran abrazo y es que nos confesó que ambos son más que hermanos de patria.

“A Toni lo conozco desde hace muchos años, porque ambos competimos juntos en baile de competición deportivo cuando éramos más jóvenes, luego hicimos casting en el primer programa de Mira quién baila en España y nos escogieron a los dos como bailarines y bailamos con famosos”, comentó.

Isaac detalló que él estuvo tres años haciendo Mira quién baila, y después lo dejó para dedicarse a la competición, mientras que Costa siguió su camino en el mundo de la televisión y hasta ese año se volvieron a encontrar.

“Es un hermano para mí porque tantos años sin vernos, nos hicimos más apegados, al punto que nos hicimos confesores uno del otro, de nuestras cosas, de nuestra vida, y hemos compartido comidas, cenas, noches en vela, películas, viajes y esas son las cosas que uno atesora”, concluyó.

Isaac Rovira, bailarín español y juez de Mira quién baila 2024 de Teletica

Competencia de Mira quién baila

Recordemos que la final de este programa fue el pasado domingo 1° de diciembre y la ganadora fue Naomy Valle, quien se llevó 15 mil dólares (poco más de 7 millones). El segundo lugar fue para Mimi Ortiz, quien le dejó siete mil dólares (poco más de 3,8 millones de colones) a la institución que apoyaba; Diego Bravo quedó de tercero, con un botín de cinco mil dólares (poco más de 2,5 millones de colones) y el cuarto lugar fue para Lisbeth Valverde, quién se llevó tres mil dólares (un millón y medio) para la fundación a la que le dio una mano.